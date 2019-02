Un ' mese per la vita' dedicato alla famiglia

Facebook : 20 dollari al mese ai giovani per avere accesso ai loro dati : Che nell'era dei nativi digitali l'informazione abbia un valore economico, non stupisce. Ma forse potrà sorprendere che questo valore corrisponde ad una somma ben precisa per un'app di Facebook che da circa tre anni offre ai giovani fino a 20 dollari al mese in carte regalo per servirsi delle loro informazioni. Secondo un portavoce del social network, quest'iniziativa non può essere tacciata di spionaggio, trattandosi di un programma di ricerca ...

Il cielo nel mese di febbraio - in arrivo una nuova super Luna : (Credit: Getty) Non è il periodo delle piogge di meteore più intense, né ci sono comete nascoste dietro l’angolo, ma approfittando delle notti più aride di questi ultimi mesi invernali potremo comunque godere di una visuale nitida e andare a caccia di alcuni dei più interessanti oggetti della volta celeste. Nel mese di febbraio, la protagonista sarà nientemeno che la Luna. La Luna più grande dell’anno Con ancora negli occhi quella dello ...

Pensioni Inps 2019 : calendario pagamento e data accredito per mese : Pensioni Inps 2019: calendario pagamento e data accredito per mese pagamento Pensioni 2019, il calendario Il 2019 sarà un anno cruciale in materia di Pensioni. Molti italiani tramite Quota 100 avranno la possibilità di andare in pensione prima di quanto previsto con la riforma Fornero. Si tratta di modalità che saranno ufficializzate a breve ma di cui da tempo conosciamo gli assi portanti. Quota 100 darà diritto di accesso alla pensione a chi ...

REI - reddito di inclusione : 462mila famiglie hanno percepito in media 296 euro al mese : I dati dell'INPS sul reddito di inclusione (REI) relativo all'anno 2018 evidenziano come il beneficio sia stato incamerato soprattutto dalle famiglie del Sud del paese e che, complessivamente, le regioni del Sud hanno un valore medio dell'assegno più alto di quelle del Nord per oltre cinquanta euro.Continua a leggere

Eurispes - 45% italiani intacca risparmi per arrivare a fine mese : Roma, 31 gen., askanews, - Si fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese: quasi la metà degli italiani è costretta ad intaccare i risparmi accumulati con scarificio. Ben il 45,1% degli italiani ...

Eurispes - 45% italiani intacca risparmi per arrivare a fine mese : Roma, 31 gen., askanews, - Si fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese: quasi la metà degli italiani è costretta ad intaccare i risparmi accumulati con scarificio. Ben il 45,1% degli italiani ...

Facebook ha pagato gli utenti 20 dollari al mese per installare un'app che li spia : Che valore ha la vostra privacy? Anche meno di 20 euro al mese. Tanto ha pagato Facebook utenti tra i 13 e i 35 anni per installare un'app che permettesse di catturare praticamente qualsiasi attività ...

Oroscopo di domani 1 febbraio : primo venerdì del mese 'col botto' per gemellini e cancrini : L'Oroscopo di domani 1 febbraio 2019 annuncia con piacere il transito della Luna nel settore astrale del Capricorno proprio in coincidenza con il primo giorno del mese. Ansiosi di scoprire cosa potrebbe regalare di nuovo in amore e nel lavoro questo venerdì? Prima di dare conto sulle effettive influenze generate dallo spostamento della "musa dei poeti", è quasi d'obbligo mettere in chiaro quanto segue: quest'oggi l'Astrologia, la classifica ...

Previsioni astrologiche di febbraio : mese super in amore per Ariete e Gemelli : Le Previsioni astrologiche di febbraio 2019 annunciano un periodo molto fortunato e prospero per i nati sotto i segni di terra (Capricorno, Vergine e Toro). Il secondo mese dell'anno sarà, infatti, ricco di esperienze, avventure e successi, sia professionali che personali per i segni succitati. Giorni migliori dovranno, invece, attendere i segni dell'Acquario e dello Scorpione, specialmente per quanto concerne l'ambito amoroso. Le Previsioni ...

Oroscopo Sagittario per il mese di febbraio : energia in campo professionale : Il secondo mese dell'anno, quello più corto, è giunto. Scopriamo gli astri con le stelle per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Di seguito, l'Oroscopo con l'amore, la salute ed il lavoro per il periodo compreso tra il primo ed il 28 febbraio 2019. L'inizio del nuovo anno per il segno del Sagittario è stato particolarmente positivo; molteplici i pianeti favorevoli, come Marte, Venere e Giove. In campo lavorativo è stato possibile portare ...

Oroscopo dello Scorpione per il mese di febbraio : soluzioni in amore : Il secondo mese dell'anno è ormai giunto. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione per quel che riguarda febbraio. Di seguito, consigli per affrontare nel modo migliore il nuovo mese dell'anno. I nati Scorpione nel mese di gennaio hanno affrontato un buon recupero soprattutto a livello salutare. Giornate interessanti sono state quelle della seconda settimana del ...

Oroscopo del mese di febbraio : malinconia per Capricorno - nuove conoscenze per Acquario : L'Oroscopo è spesso utilizzato dalle persone per svagarsi e conoscere cosa le stelle prevedono nel futuro imminente. E' già trascorso il mese di gennaio e ci addentriamo sempre di più nel cuore del 2019. Le aspettative nei confronti di questo mese sono moltissime, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Tuttavia, come spesso accade, anche febbraio non sarà rose e fiori per tutti i segni, ma alcuni di essi vivranno degli alti e bassi. ...

Risse e spettacoli senza licenza - Chiesetta chiusa per un mese : Il locale 'La Chiesetta' di via Emilia Parmense chiuso per trenta giorni. Il provvedimento del questore Pietro Ostuni arriva dopo una serie di controlli messi in atto dalla polizia. Controlli che ...

Aperture domenicali : intesa vicina - più di una al mese - ma scelgono le Regioni : ROMA - Forze di governo vicine all'intesa sulla questione delle Aperture domenicali dei negozi. Il contenuto dell'accordo prevede più di 12 Aperture domenicali annuali: saranno le singole Regioni a ...