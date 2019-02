Ultime Notizie Roma del 01-02-2019 ore 19 | 10

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie - Perinetti : abbiamo parlato per Kouamè a gennaio : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie. Perinetti, dg del Genoa conferma i contatti a gennaio per Kouamè: 'poi però non se n'è fatto nulla'.

Ultime Notizie Roma del 01-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuova tensione nella speranza sulla questione TAV il vicepremier Matteo Salvini a Chiomonte ha visitato il cantiere delle opere ha sottolineato se tornare indietro costa come andare avanti io sono per andare avanti pentastellati non ci stanno se lui mi provoca fermare i cantieri comunicare la Francia che non si farà dicono da Torino il progetto deve ...

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime Notizie - Perinetti : avevamo sentito il Napoli per Piatek - poi con i rossoneri... : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie. Perinetti , Genoa, conferma i contatti con il Napoli per Piatek, volato poi a MILANo in questa finestra di gennaio.

Asia Bibi è in Canada - figlia smentisce/ Ultime Notizie : 'è ancora in Pakistan' - Acs 'continuiamo a pregare' : 'Asia Bibi è in Canada': arriva la smentita della famiglia: la donna accusata di blasfemia si troverebbe ancora in Pakistan, incubo non ancora finito.

Maturità 2019 Ultime Notizie - Bussetti tra caos e polemiche : ‘Proteste? Qualcuno cambierà idea’ : I primi cambiamenti posti in essere dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, stanno facendo discutere il mondo della scuola: in modo particolare, le modifiche apportate alla procedura degli Esami di Stato hanno suscitato le proteste di docenti e studenti. Esame di Stato 2019, Bussetti: ‘Se Qualcuno protesta, cambierà idea’ Il titolare del dicastero di Viale Trastevere, a questo proposito, è intervenuto ...

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - pres Empoli : Bennacer? i giallorossi a gennaio lo hanno chiesto ma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Il presidente dell'Empoli svela: 'i giallorossi mi hanno chiesto Bennacer a gennaio'.

Brexit - Ultime Notizie : per la Ue il piano Barnier non è rinegoziabile : Brexit, ultime notizie: per la Ue il piano Barnier non è rinegoziabile La notizia sembrava aver ridato forza a chi credeva nella possibilità di un nuovo accordo tra Gran Bretagna ed Ue sulla Brexit. La premier britannica May aveva infatti appena vinto un nuovo voto parlamentare, voto che dava il via libera all’approvazione da parte dei Comuni del piano Barnier. Ciò, però, a patto di ottenere una sostanziale modifica sul tema della ...

ITALIA IN RECESSIONE - PIL NEGATIVO : CONTE - '2019 SARÀ BELLISSIMO' / Ultime Notizie - Confindustria lo gela... : ITALIA in RECESSIONE tecnica, il Pil NEGATIVO spaventa politica e imprese: 'crescita zero nel 2019'. Doppio scontro Pd-M5s e Borghi-Commissione Ue

