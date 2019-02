Tutto è pronto per il funerale | ma il pensionato si risveglia | paesino nellʼAvellinese

Nauticsud - Tutto pronto a Napoli per la 46ma edizione. Dagli yacht ai gommoni - 10 giorni per sognare : Napoli - L'Italia è in recessione e il mondo delle imprese è in allarme. Ma la nautica italiana registra una ripresa ormai consolidata e il clima che si respira al suo interno è di grande fiducia. Se ne è avuta conferma alla presentazione ...

Tutto pronto per il compleanno di Timberlake : ma la moglie dorme : Jessica Biel, moglie di Justin Timberlake, non è riuscita a rimanere sveglia durante il tragitto in automobile per festeggiare il 38esimo compleanno del cantautore statunitense. Timberlake ha ...

Tutto pronto per la XII edizione di "Casa Sanremo Vitality's" : musica - cinema e spettacolo si incontrano a Sanremo 2019 : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Sci di fondo – Campionati Italiani Assoluti e Coppa Italia : Tutto pronto a Cogne con Pellegrino e De Fabiani in gara : Pellegrino e De Fabiani, prove generali per la Coppa. Venerdì e sabato gli Italiani Assoluti a Cogne. Domenica la 20 chilometri aperta a tutti gli over 20 Quattro titoli Italiani in palio e i migliori interpreti della disciplina in pista. Cogne è pronta a ospitare il primo grande blocco di gare, in attesa della Coppa del Mondo del 16 e 17 febbraio. Ultime riunioni e ultimi dettagli da curare, poi tutti in pista per i Campionati Italiani ...

Automotoretrò - a Torino è Tutto pronto per l'edizione 2019 : ... un'altra alle 'Abarth per tutti' derivate da Fiat 500, 600 e 850, mentre le Sport Prototipo e Gran Turismo saranno protagoniste della sezione 'Le Abarth da sogno'. Gli appassionati di due ruote, poi,...

Vino - Tutto pronto per la 27esima edizione di Benvenuto Brunello : Roma, 30 gen., askanews, - Conto alla rovescia per l'edizione numero 27 di Benvenuto Brunello, l'anteprima del grande rosso toscano che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio a Montalcino. Al centro di ...

Cagliari - Tutto pronto per il campionato del Mediterraneo di scherma : E richiamando il progetto "Cagliari palestra a cielo aperto", "il concetto culturale su cui poggiano le iniziative del Comune legate allo sport, è quello di vivere l'ambiente e il proprio territorio ...

Adamello Ski Raid - Tutto è pronto per la settima edizione : La settima edizione di Adamello Ski Raid registra 700 concorrenti, i più forti del mondo, in rappresentanza di 18 nazioni. Per partecipare alla spettacolare competizione occorre una notevole ...

Tutto pronto per il Meet in Cucina Abruzzo. Domani lunedì 28 gennaio si inaugurerà la quinta edizione : ... così facendo, i riflettori punteranno sulle eccellenze del territorio che fanno grande il nome della regione e si potrà lavorare in sinergia alla crescita dell'economia locale". L'evento si sviluppa ...

Australian Open 2019 - finale/ Diretta Djokovic Nadal : Tutto pronto! Info tv e streaming - tennis maschile - : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Novak Djokovic e Rafa Nadal si affrontano nella finale maschile, ennesimo capitolo della sfida.

Ora o mai più 2019/ Anticipazioni - duetti e diretta seconda puntata : Tutto pronto - ma... : Ora o mai più 2019: Anticipazioni, duetti e diretta seconda puntata del programma condotto da Amadeus. Ci saranno otto guest star, scopriamo chi sono

Rally - Tutto pronto per la 47ª edizione del FIA World Championship : parte la caccia a Sébastian Ogier : Quattordici gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà in Australia il prossimo 17 novembre Scatterà su Dazn giovedì 24 gennaio, con il Rally di Montecarlo, la 47esima edizione del FIA World Rally Championship, il campionato del mondo Rally, che verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma di streaming. Saranno 14, tra cui la novità del Rally del Cile, gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà in Australia il 17 ...

Calciomercato : De Laurentiis smentisce l'offerta per Allan - ma il Psg è pronto a Tutto : Una sessione di Calciomercato memorabile quella invernale. Il ritorno in Italia di Muriel, il passaggio di Higuain dal Milan al Chelsea dove ha incontrato l'ex allenatore Sarri, Boateng al Barcellona e adesso la probabile cessione di Allan al Paris Saint Germain. Il Napoli si è reso protagonista con diverse presunte trattative, ma su tutte emerge quella del centrocampista brasiliano. Calciomercato Napoli: Allan in partenza In merito alle voci di ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Tutto pronto per lo short program maschile. Le musiche e gli elementi pianificati dai pattinatori : C’è grandissima attesa per la gara della specialità del singolo maschile ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Minsk (Bielorussia) e in programma fino a domenica 27 gennaio. La motivazione è semplice. La rassegna europea sarà l’ultima uscita da agonista della medaglia di bronzo olimpica Javer Fernandez, pronto a salutare le comeptizioni conquistando il settimo titolo continentale consecutivo. Il ...