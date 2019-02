Turiste uccise in Marocco | svizzero davanti al giudice lunedì

Turiste uccise - un altro svizzero in manette : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Turiste uccise in Marocco : fermato cittadino svizzero : Un cittadino svizzero residente in Marocco è stato arrestato oggi a Marrakech per il suo presunto legame con alcuni sospettati del recente assassinio di due giovani escursioniste scandinave nel sud del Paese. Lo hanno annunciato i servizi di sicurezza marocchini (Bcij). Secondo quanto scrive l'agenzia Adnkronos, l'uomo, "intriso di ideologia estremista", possiede anche la nazionalità spagnola ed è "sospettato di aver insegnato ad alcune delle ...

Turiste scandinave uccise in Marocco - arrestato cittadino svizzero : “Addestratore dei terroristi” : Un cittadino svizzero (con passaporto anche spagnolo) è stato arrestato in Marocco in relazione all’omicidio di due Turiste scandinave nell’Alto Atlante. L’uomo, nato da genitori magrebini e da tempo residente nel Paese, è stato fermato a Marrakesh, ha spiegato l’Ufficio centrale per le indagini giudiziarie. «Impregnato di ideologia estremista e vi...

Veglia a Rabat per le Turiste uccise : ANSA, - ROMA, 23 DIC - Centinaia di marocchini si sono riuniti nella capitale Rabat per partecipare ad una Veglia in memoria delle due turiste scandinave barbaramente violentate e uccise mentre erano ...

Veglia a Rabat per le Turiste uccise : ANSA, - ROMA, 23 DIC - Centinaia di marocchini si sono riuniti nella capitale Rabat per partecipare ad una Veglia in memoria delle due turiste scandinave barbaramente violentate e uccise mentre erano ...

Marocco - le Turiste uccise da tre terroristi : 'Macellate come capre' : È stato diffuso il volto di tre dei quattro fondamentalisti islamici che in Marocco hanno catturato, seviziato e ucciso due turiste scandinave. Gli assassini si chiamano Rachid Aftati, Abdessamad Ejjoud e Younes Ouaziad, sono tutti salafiti e uno di loro avrebbe già precedenti penali per attività legate al terrorismo islamico. Gli esperti che hanno visto il filmato dell'esecuzione affermano che le due ragazze sono state "macellate come ...

Marocco : Turiste uccise - altri 9 arresti : 21.22 Sono state arrestate altre nove persone in diverse città del Marocco, collegate all'uccisione delle due turiste scandinave ai piedi delle montagne dell'Alto Atlante. Lo rende noto l'Ufficio federale delle indagini, precisando che sono stati sequestrati materiale elettronico, armi ed elemnti per fabbricare bombe. Sull'uccisione delle due ragazze era stato diffuso un video in Rete. Le autorità seguono la pista del terrorismo islamico.

Turiste uccise in Marocco - l’addio dell’ex fidanzato di Louisa : ‘Sarai per sempre con me’ : La tragica scomparsa di Maren Ueland e Louisa Vesterager Jespersen, le due Turiste scandinave, rispettivamente di 28 e 24 anni, barbaramente uccise nella regione dell’Alto Atlante in Marocco, ha suscitato molta impressione. Le indagini proseguono, per chiarire la dinamica dei fatti, dopo l’arresto dei quattro presunti responsabili, che in un video comparso in rete nelle ultime ore hanno apertamente rivendicato l’appartenenza all’Isis. Nel ...

Turiste uccise - il post dell'ex : Louisa eri speciale - muoio con te : Un messaggio d'amore e di invito a non odiare quello postato su Facebook da Glen Martin, per due anni compagno di vita e di trekking della 24enne norvegese

Turiste uccise in Marocco - l'addio dell'ex fidanzato a Louisa : 'Ti porterò con me ovunque andrò' : 'Migilaia di candele possono essere accese da una singola. E tu eri quella singola Louisa'. Sono le commoventi parole dell'ex fidanzato di Louisa Vesterager Jespersen, una delle due ragazze trovate ...

Turiste uccise in Marocco - i 4 sospettati avevano giurato fedeltà all'Isis - Sky TG24 - : Le autorità confermano l'autenticità del video in cui le persone arrestate per il duplice omicidio delle ragazze scandinave si dichiaravano "soldati" di al-Baghdadi e dello Stato islamico. "Attacco ...

Turiste uccise in Marocco - l'addio dell'ex fidanzato a Louisa : «Ti porterò con me ovunque andrò» : «Migilaia di candele possono essere accese da una singola. E tu eri quella singola Louisa». Sono le commoventi parole dell'ex fidanzato di Louisa Vesterager Jespersen, una delle due...

Turiste uccise - la straziante lettera dell'ex di Louisa : "Sono morto con te" : "Una parte di me è morta lunedì mattina, ma significa anche che una parte di me è con te ovunque tu sia ora". Sono le parole...

Turiste uccise - la lettera dell'ex a Louisa : "Eri speciale - sono morto con te" : Un messaggio d'amore e di invito a non odiare quello postato su Facebook da Glen Martin, per due anni compagno di vita e di trekking della 24enne norvegese