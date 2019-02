Trump vuole mettere la Cina spalle al muro

Venezuela - Maduro : "Pronto a negoziare con l'opposizione - Trump mi vuole uccidere" : Il presidente,in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria", si dice favorevole a elezioni legislative anticipate per porre fine alla crisi politica

Escalation in Venezuela : Guaidò vuole controllo asset petroliferi. Trump : sanzioni contro Maduro : Torna caldo il fronte Venezuela con una doppia dichiarazione. La prima è del consigliere per la sicurezza Usa John Bolton , che nella serata di lunedì 28 gennaio ha invitato l'esercito Venezuelano ad ...

Rifugiata siriana vuole curarsi negli Stati Uniti : Trump dice no : La ragazzina si è sottoposta a 13 operazioni alla faccia, al petto e alle braccia. Quando le hanno negato il visto si è sentita male.

Shutdown : Trump apre sui dreamer ma vuole i soldi per il muro : Un mese di blocco costa all'economia americana già oltre mezzo punto di Pil in meno, secondo le stime dei consiglieri del presidente, 13 punti base a settimana.

Trump vuole dispiegare missili e armi laser nello spazio : No, non è l'ennesimo capitolo di Star Wars. Stavolta si parla di realtà. Trump, e dunque il governo statunitense con lui, starebbe valutando la possibilità reale di dispiegare missili e armi laser nello spazio. In questo modo si andrebbe a rafforzare in modo netto lo scudo difensivo USA contro eventuali aggressori stranieri. Russia e Cina, insomma, sono avvertite. Trump illustra la nuova strategia antimissile (nonostante Putin lo mise in ...

Usa - diventa virale telefilm western anni '50 : il cattivo si chiama Trump e vuole costruire un muro : Nei giorni in cui il presidente Usa porta avanti la sua battaglia per innalzare un muro al confine con il Messico - dichiarandosi pronto a...

Trump non vuole rinunciare al muro : In Texas ha nuovamente minacciato di dichiarare un'emergenza nazionale per ottenere i fondi per costruirlo lungo il confine col Messico, intanto lo shutdown continua

USA : Trump vuole costruire il muro con i soldi per la ricostruzione post uragani : Dopo 3 settimane di shutdown, la Casa Bianca si sta preparando a dichiarare l’emergenza nazionale in modo da poter ottenere i fondi per la costruzione del muro (al confine col Messico) che non vengono concessi dal Congresso. Fonti del Washington post hanno rivelato che si starebbe pensando di stornare i fondi per gli interventi per la ricostruzione nelle zona del Texas e di Porto Rico devastate dagli uragani. Si tratterebbe di 13,9 ...

Trump in tv per il muro. Vuole proclamare l'emergenza nazionale : New York Il duello sul muro sbarca in tv. La sfida tra Donald Trump e gli avversari democratici capitanati da Nancy Pelosi e Chuck Schumer continua e la nuova puntata va in onda in diretta nazionale. ...

Trump vuole tagliare fuori Huawei e Zte dalla corsa al 5G : (Foto: Al Drago/Bloomberg/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta considerando l’ipotesi di emanare un ordine esecutivo che vieterebbe alle aziende americane l’utilizzo di apparecchiature prodotte dalle multinazionali cinesi Huawei e Zte. Come riporta Reuters, la notizia sarebbe stata confermata da tre fonti che hanno familiarità con la situazione e riguarderebbe un ordine esecutivo che andrebbe a bloccare, per ...

Trump vuole licenziare Powell - governatore Fed : Ma mai nessuno aveva mai pensato di 'licenziare' il responsabile della politica monetaria del Paese. La The Federal Reserve Act , che risale al 1913, assegna al presidente degli Stati Uniti il ...