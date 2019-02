Trump straccia lo storico Trattato sul nucleare con la Russia Rischia di finire un' era

huffingtonpost

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Tra accuse e contro accuse che non sembrano lasciare alcun margine di compromesso, Washington e Mosca si accingono are ilINF, quello della famosa opzione "doppio zero" - niente armi nucleari "di teatro", a raggio intermedio, né ad oriente né ad occidente. Grazie a questodel 1987 si era brillantemente chiusa la gravissima crisi degli "euromissili" dei primi anni Ottanta - forse la più grave crisidopo quella di Cuba del 1962. In quegli anni, dopo la decisione sovietica di dispiegare i missili SS-20, che sminuivano la credibilità della garanziaamericana a protezione della NATO, alcuni paesi occidentali, tra cui soprattutto l'Italia e la Germania, risposero dispiegando analoghi missili nucleari americani.Molta acqua è passata sotto i ponti, ma la necessità di mantenere uno stabile equilibrio ...