Tria rassicura | ' recessione lieve' Rischio manovra-bis

Tria rassicura sulla 'lieve' recessione : 'Non drammatizzare - è un calo dovuto a fattori internazionali' : Il ministro dell'Economia alla Columbia University: 'Ce lo aspettavamo. Se peggiora, politiche restrittive sarebbero un suicidio'

Tria rassicura sulla "lieve" recessione : "Non drammatizzare - è calo dovuto a fattori internazionali" : "Bisogna muoversi per investire di più": gli investimenti pubblici danno l'idea di un'Italia che funziona e possono così essere un volano per attirare altri investimenti. Invitando a "non drammatizzare" il dato sul pil perchè si tratta di una "lieve contrazione", il ministro dell'economia Giovanni Tria da New York rassicura su un debito italiano che descrive come "completamente sostenibile" e sulla solidità delle ...

Tria rassicura Usa : debito Italia non e' rischio : ... Mosca e Pechino - consegna un messaggio rassicurante anche nelle mani di istituzioni e investitori americani, pur non nascondendo le incertezze legate al deterioramento dell'economia mondiale e il ...

'L'Italia non è un rischio' - Tria rassicura gli Usa sul debito : Il ministro dell'Economia ha incontrato il segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin a Washington

Tria tenta di rassicurare gli investitori : il sistema italiano è solido : "Il sistema bancario risente dell'economia reale". Per questo lui è arrivato a dire: "Speriamo di non entrare in recessione". Difendendo la politica economica del governo Lega-M5S improntata "agli ...

