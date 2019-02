Tria | non ho chiesto favori a Usa | investire in Italia è conveniente

Tria : non servirà una manovra correttiva : Così il ministro dell'Economia, Tria. "Non serve una manovra correttiva-ribadisceAnche l'obiettivo di deficit concordato con l'Europa riguarda il deficit strutturale, e quindi non viene toccato dall'...

Tria : non servirà una manovra correttiva : 19.18 "Guardare con pessimismo al futuro non è una forma di realismo ma di sabotaggio. Ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana: i fondamentali dell'Italia sono solidi". Così il ministro dell'Economia, Tria. "Non serve una manovra correttiva-ribadisce- Anche l'obiettivo di deficit concordato con l'Europa riguarda il deficit strutturale, e quindi non viene toccato dall'andamento dell'economia", osserva."Nessun rischio ...

Tria a New York : "Escludo necessità di una manovra correttiva. Non vedo segnali di una recessione" : L'economia dell'Italia. "Escludo la necessità di una manovra correttiva". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando in una conferenza stampa a New York. "I dati si vedranno nella seconda parte dell'anno" ha aggiunto all'indomani del dato Istat sul quarto trimestre del 2018, sceso ...

Tria rassicura sulla 'lieve' recessione : 'Non drammatizzare - è un calo dovuto a fattori internazionali' : Il ministro dell'Economia alla Columbia University: 'Ce lo aspettavamo. Se peggiora, politiche restrittive sarebbero un suicidio'

Tria rassicura sulla "lieve" recessione : "Non drammatizzare - è calo dovuto a fattori internazionali" : "Bisogna muoversi per investire di più": gli investimenti pubblici danno l'idea di un'Italia che funziona e possono così essere un volano per attirare altri investimenti. Invitando a "non drammatizzare" il dato sul pil perchè si tratta di una "lieve contrazione", il ministro dell'economia Giovanni Tria da New York rassicura su un debito italiano che descrive come "completamente sostenibile" e sulla solidità delle ...

Pil - Italia in recessione/ Tria 'Non drammatizziamo i dati Istat - importante è come rilanciare l'economia' : Pil, Italia in recessione/ Il ministro dell'economia, Giovanni Tria "Non drammatizziamo i dati Istat, importante è come rilanciare l'economia"

Pil. Tria : 'Non drammatizziamo attesa dati Istat. Il problema è come rilanciare l'economia' : Credo che anche se si arriverà alla famosa contrazione di 0,1% e quindi a una recessione tecnica, il problema è come rilanciare l'economia. Questo va fatto nell'ambito dell'evoluzione della ...

Tria rassicura Usa : debito Italia non e' rischio : ... Mosca e Pechino - consegna un messaggio rassicurante anche nelle mani di istituzioni e investitori americani, pur non nascondendo le incertezze legate al deterioramento dell'economia mondiale e il ...

'L'Italia non è un rischio' - Tria rassicura gli Usa sul debito : Il ministro dell'Economia ha incontrato il segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin a Washington

Giovanni Tria in Usa : "Il debito dell'Italia non è un rischio" : L'Italia non è un Paese a rischio. E anche il suo elevato debito pubblico non è oggi meno sostenibile rispetto al passato: Giovanni Tria - in missione negli Usa dopo aver toccato Londra, Mosca e Pechino - consegna un messaggio rassicurante anche nelle mani di istituzioni e investitori americani, pur non nascondendo le incertezze legate al deterioramento dell'economia mondiale e il pericolo di una nuova recessione dietro l'angolo: ...

Tria : ultimi mesi sfidanti - prospettive non prive di rischi : ...sono stati sfidanti e le prospettive non sono prive di rischi' anche se dopo il via libera alla legge di bilancio 'possiamo ora concentrare gli sforzi su azioni concrete per rilanciare l'economia e i ...

