Tria | ci sono tutte le condizioni per ripresa economia Italia

Tria : “Le banche italiane sono più solide di prima” : «Le banche italiane sono più solide di prima». È netto il giudizio del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sullo stato di salute degli istituti del Paese, per i quali i crediti deteriorabili stanno tornando a livelli precedenti alla tsunami finanziario che ha travolto le due sponde dell’Atlantico. Non a caso il titolare di via XX Settembre parla...

I criminali informatici possono prendere il controllo delle macchine indusTriali : I cybercriminali possono prendere il controllo dei macchinari industriali sfruttando la vulnerabilità di radiocomandi utilizzati in migliaia di impianti e cantieri in tutto il mondo. Italia compresa. ...

Tria a caccia di investitori : i BTp sono un buon affare - rendimenti buoni : Lui è convinto che "la fiducia degli investitori sull'andamento dell'economia italiana e dunque anche la fiducia che ripongono nella sottoscrizione del debito italiano non venga meno". Nel corso ...

Le due aziende italiane che per il Wef sono tra i 16 fari dell'indusTria digitale mondiale : Rold di Cerro Maggiore e la Divisione Farmaceutica Bayer di Garbagnate , entrambe in provincia di Milano, sono le due fabbriche italiane scelte da McKinsey e World Economic Forum tra i 16 'impianti ...

##Tria : anche politiche economiche Fmi sono fra i rischi globali : ... askanews, - L'Italia ha una finanza pubblica che 'non corre alcun pericolo' e non rappresenta un 'rischio globale', un rischio per l'economia mondiale, come la Brexit o la frenata dell'economia ...

Suge J Knight : 'Sono in studio con Tupac - regisTriamo nuova musica' : Tupac Shakur è morto da oltre 22 anni, nonostante ciò sono in costante aumento le persone che in ogni angolo del globo manifestano a gran voce la convinzione che l'iconico rapper nato New York nel 1971, ma divenuto poi un simbolo del rap della costa opposta degli Stati Uniti, sia in realtà vivo e vegeto. Tra questi, da qualche tempo c'è anche Suge J Knight, figlio del controverso e ben più celebre Suge Knight, attualmente detenuto in seguito ad ...

Tria : «Sulla manovra ci sono state divergenze. Controlleremo il deficit» : Il ministro dell’Economia: le regole europee sul bilancio sono sbagliate. Modifichiamole. Il contratto? Ogni governo deve saper cambiare. Il debito scenderà: c’è l’impegno del governo. La disoccupazione non mi fa dormire

Quali sono gli 8 competence center in Italia per sviluppare l’indusTria 4.0 : Industria 4.0 (Getty Images) I competence center erano una priorità del primo piano industria 4.0, presentato dall’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. La rete burocratica e le altalene politiche ne hanno ritardato la partenza. Ora è definitiva la graduatoria, pubblicata sul sito del ministero dello Sviluppo economico (Mise), con i finanziamenti attribuiti ai progetti presentati, e potranno essere messe a fattor comune le ...