Traffico Roma del 01-02-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 13 : 30 : Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud si viaggia rallentati anche su via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto e via Salaria in entrambi i sensi di marcia in una città prudenza per un incidente sul viadotto della Magliana in prossimità di via della Magliana verso l’Eur un secondo incidente in Piazza di San ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE RIMANGONO LE CODE SULLA VIA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA, IN ENTRATA IN CITTA’, PER LA NOTA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. CODE POI SU VIA DEL FORO ITALICO, ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. SEGNALIAMO POI TRE ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E IL TRATTO URBANO DELLA A24 STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO INVECE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA VIA NOMENTANA ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RISOLTO L’INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO IN LENTO SMALTIMENTO LE CODE CHE SI SONO FORMATE SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL VIADOTTO GIUBILEO VERSO Roma. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E LA TIBURTINA E ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. IN VIALE DI TOR DI QUINTO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE Roma E SI STA IN CODA ANCHE SU QUEST’ULTIMA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 1 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE ES STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE Roma E SI STA IN CODA ANCHE SU QUEST’ULTIMA A PARTIRE DA SAXA RUBRA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 1 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MONTI TIBURTINI PROVOCA RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NAPOLI E L’USCITA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 19:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI BRAVA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA PISANA E VIA DELLA VIGNACCIA IN ENTRAMBI I SENSO DI MARCIA , A BREVE SI EFFETTUERANNO DELLE CHIUSURE SU VIA DI BRAVA ALEZZA PISANA E ALTEZZA ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA FINO A QUELLO DELLA CASILINA.. SI VIAGGIA A ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...