Traffico Roma del 01-02-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RISOLTO L’INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO IN LENTO SMALTIMENTO LE CODE CHE SI SONO FORMATE SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL VIADOTTO GIUBILEO VERSO Roma. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E LA TIBURTINA E ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. IN VIALE DI TOR DI QUINTO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE Roma E SI STA IN CODA ANCHE SU QUEST’ULTIMA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. IN VIALE DI TOR DI QUINTO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE Roma E SI STA IN CODA ANCHE SU QUEST’ULTIMA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 1 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE ES STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE Roma E SI STA IN CODA ANCHE SU QUEST’ULTIMA A PARTIRE DA SAXA RUBRA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 1 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MONTI TIBURTINI PROVOCA RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NAPOLI E L’USCITA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 19:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI BRAVA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA PISANA E VIA DELLA VIGNACCIA IN ENTRAMBI I SENSO DI MARCIA , A BREVE SI EFFETTUERANNO DELLE CHIUSURE SU VIA DI BRAVA ALEZZA PISANA E ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA FINO A QUELLO DELLA CASILINA.. SI VIAGGIA A ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E QUELLO DELL’ ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON LA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO E VIA PRENESTINA.. UN ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO E VIA PRENESTINA.. UN ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONEAL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULLA RETE STRADALE RomaNA. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. SI RALLENTA INFATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DELLA VIA TUSCOLANA. IN DIREZIONE DEL GRA. PER UN INCIDENTE, CODE SUL VIADOTTO DELLA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 10 | 00
VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 10:00 (Di venerdì 1 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E IL TRATTO URBANO DELLA A24 STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO INVECE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI RISOLTO L’INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO IN LENTO SMALTIMENTO LE CODE CHE SI SONO FORMATE SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL VIADOTTO GIUBILEO VERSO Roma. LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE È IN MIGLIORAMENTO SOLO Traffico INTENSO ANCORA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - zazoomblog : Traffico Roma del 01-02-2019 ore 09:30 - #Traffico #01-02-2019 #09:30 - romadailynews : Traffico Roma del 01-02-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 MR… -
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