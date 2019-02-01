Traffico Roma del 01-02-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 01-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 1 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MONTI TIBURTINI PROVOCA RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NAPOLI E L’USCITA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 19:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI BRAVA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA PISANA E VIA DELLA VIGNACCIA IN ENTRAMBI I SENSO DI MARCIA , A BREVE SI EFFETTUERANNO DELLE CHIUSURE SU VIA DI BRAVA ALEZZA PISANA E ALTEZZA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA FINO A QUELLO DELLA CASILINA.. SI VIAGGIA A ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E QUELLO DELL’ ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON LA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO E VIA PRENESTINA.. UN ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO E VIA PRENESTINA.. UN ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONEAL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULLA RETE STRADALE RomaNA. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. SI RALLENTA INFATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DELLA VIA TUSCOLANA. IN DIREZIONE DEL GRA. PER UN INCIDENTE, CODE SUL VIADOTTO DELLA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONEAL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULLA RETE STRADALE RomaNA. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. SI RALLENTA INFATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DELLA VIA TUSCOLANA. IN DIREZIONE DEL GRA. PER UN INCIDENTE, CODE SUL VIADOTTO DELLA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA RITORNANDO ALLA NORMALITA SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RIMANGONO PERO’ ANCORA DELLE CODE, DOVUTE AD INCIDENTI SUL GRA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA NOMENTANA E CASTEL GIUBILEO; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA APPIA E LA VIA DEL MARE. SEGNALIAMO POI UN’ALTRA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA RITORNANDO ALLA NORMALITA SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RIMANGONO PERO’ ANCORA DELLE CODE, DOVUTE AD INCIDENTI SUL GRA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA NOMENTANA E CASTEL GIUBILEO; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA APPIA E LA VIA DEL MARE. SEGNALIAMO POI UN’ALTRA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL GRA CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: FRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E LA CENTRALE DEL LATTE E POI TRA VIA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ENTRATA IN CITTA’ ANCORA Traffico ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 08 | 00
VIABILITÀ Roma VENERDI 1 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 01-02-2019 ore 08:00 (Di venerdì 1 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI 1 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE ES STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE Roma E SI STA IN CODA ANCHE SU QUEST’ULTIMA A PARTIRE DA SAXA RUBRA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NAPOLI E L’USCITA LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA IL Traffico E’ RALLENTATO TRA BOCCEA E LA VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma. CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE DOVE SI SEGNALA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO MENTRE VERSO SAN GIOVANNI IL Traffico E’ RALLENTATO DA VIALE LIBIA ALL’USCITA PER LA A24 ...
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_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - romadailynews : Traffico Roma del 01-02-2019 ore 08:00: VIABILITÀ ROMA VENERDI 1 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MR… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 01-02-2019 ore 08:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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