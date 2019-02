«The Blacklist 6» | chi è davvero Red?

The Blacklist 6 al via - nel cast Christopher Lambert e e Kenneth Tigar : Due super new entry per la sesta stagione di The Blacklist: Christopher Lambert famoso per aver vestito i panni di Connor MacLeod in Highlander al fianco di Sean Connery, ruolo che l’ha consacrato nel panorama internazionale, ma più recentemente in molti l’hanno notato nella seconda stagione della Dottoressa Giò in onda su Canale 5 e Kenneth Tigar (House of Cards, The Man in the High castle). La serie che ha dato vita anche ad uno spin ...

The Blacklist 6×03 : Cooper ed una scelta ad alto rischio : The Blacklist 6×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv sbarcherà sulla CBS l’11 gennaio 2019. “The Pharmacist” metterà Red a duro confronto con la situazione che sta vivendo per ora e non sarà il solo. La trama di The Blacklist 6×03 prevede infatti che anche Cooper si troverà di fronte ad un bivio da cui non sarà facile uscire.The Blacklist 6×03 trama e anticipazioniTutto il mondo di Red sembra ...

The Blacklist 6×02 : un incontro shock per Red : The Blacklist 6×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv di NBC ritornerà il giorno successivo al debutto della sesta stagione, ovvero il 4 gennaio 2018. In “The Corsican” troveremo ancora una volta le guest star incontrate in precedenza, visto che l’intento originario degli autori era di unire le due puntate in un unico appuntamento in tv. La trama di The Blacklist 6×02 sembra metterci in guardia ...

The Blacklist 6×01 : la nuova alleata di Liz - Christopher Lambert ospite : The Blacklist 6×01 trama e promo – La premiere della sesta stagione andrà in onda sulla NBC il 3 gennaio 2018. Manca meno di un mese al debutto dei nuovi episodi e siamo in attesa di scoprire che cosa succederà in “Dr Hans Koehler“. L’emittente madre ha già rilasciato la trama di The Blacklist 6×01 e ci aiuta a scoprire che Red sarà ancora al fianco della task force per un nuovo caso. Liz invece seguirà il suo ...

The Blacklist 6 : il cast recluta un attore di Agents of SHIELD : The Blacklist 6 spoiler & news – Novità in arrivo per il cast del crime drama con protagonista James Spader. La sesta stagione ci regalerà alcune new entry ed anche se i rumors fino ad ora sono prossimi allo zero, possiamo già dire con certezza chi ci sarà. Entra a far parte di The Blacklist 6 un volto che i fan di Agents of SHIELD riconosceranno molto bene. Di chi si tratta? The Blacklist 6, nel cast il giovane Coy Stewart Abbiamo ...