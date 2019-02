Terremoto | scossa di magnitudo 3 vicino a Terni

Terremoto nella notte in Umbria - scossa di magnitudo 3 vicino Terni : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata all'1:33 nel sud dell' Umbria , vicino Terni . Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 2 km a ovest di Stroncone.Continua a leggere

Terremoto in provincia di Foggia , scossa di magnitudo 2.8 Il sisma è stato registrato alle 16.10, a 5 km dal piccolo centro. Al momento non si registrano danni a persone o cose

Una Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata oggi alle 07:44 UTC in Cile: l'Istituto geofisico statunitense USGS ha localizzato il sisma a 63 km a sud-sudovest da Taltal, a 38,6 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.