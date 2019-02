Terremoto | scossa di magnitudo 3 3 nella tempestosa notte dell’Appennino Tosco Emiliano

Fortissimo Terremoto in Messico - scossa di magnitudo 6.5 : sirene dell’allarme non funzionano : Tante le persone che si sono riversate in strada a Città del Messico, ma per il momento non sono stati segnalati danni importanti. Il terremoto ha colpito il Chiapas, regione meridionale del Paese, al confine con il Guatemala. Udito anche a El Salvador.Continua a leggere