Terremoto di 6 5 Richter al confine guatemalteco

(Di sabato 2 febbraio 2019) Undi magnitudo 6.5 ha scosso il Messico meridionale, provocando danni in Guatemala. L'epicentro delè stato individuato a 37 chilometri a sud-ovest della città di Ciudad Hidalgo, vicino al, a circa 62 km di profondità, secondo l'Istituto messicano di sismologia.Il, che è stato avvertito fino a Città del Messico, ha danneggiato tre strade in Guatemala, parzialmente investite da frane che hanno causato almeno tre feriti. Nel sud del Guatemala, a Suchitepequez, il muro di una scuola è crollato e una chiesa è stata danneggiata. A causa delsono state evacuate migliaia di persone in scuole, università e imprese. In Messico, la protezione civile ha indicato su Twitter che "per il momento non sono stati segnalati danni".