Telefisco | regime forfettario | incompatibile con chi detiene quote di srl

(Di venerdì 1 febbraio 2019)2019, il Convegno annuale promosso dal quotidiano economico - finanziario "Il Sole24ore" in corso in queste ore, è stata l'occasione per l'Agenzia delle Entrate per fornire degli importanti chiarimenti circa le varie problematiche e i quesiti sollevati dagli operatori e dai professionisti del settore. In particolare l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando avviene, di fatto, l'uscita dal. Non solo, ma è stato anche confermato che il suddettoè assolutamentequalora il soggetto interessato sia titolare di una partecipazione azionaria in una Srl.Il requisito del limite dei ricavi Come sappiamo tutti, oramai, per poter accedere alagevolato, con l'applicazione della flat tax al 15%, è necessario non andare oltre i 65.000 euro di ricavi annui. Di conseguenza, come ha spiegato la Pubblica Amministrazione finanziaria, ...