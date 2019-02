Taylor Mega eliminata dall’Isola dei Famosi 2019 tra le rivelazioni sulla droga e il

Isola - Taylor Mega confessa : 'Assumevo droga' - poi viene eliminata : La puntata di ieri dell'Isola dei famosi ha regalato parecchi colpi di scena, uno in particolare ha fatto impazzire i social network e tutti gli appassionati del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo le feroci critiche della prima puntata, la protagonista è stata ancora una volta Taylor Mega che si è difesa da altre accuse riguardo alla sua presunta intenzione di abbandonare il programma dopo soltanto 3 settimane di ...

Taylor Mega in lacrime : la Marcuzzi si ricrede - la sorpresa della madre : Taylor Mega all’Isola dei Famosi sorprende tutti anche Alessia Marcuzzi Taylor Mega all’Isola dei Famosi, questa settimana, è riuscita a sorprende tutti. Le sue ultime confessioni hanno lasciato un po’ tutti senza parole. La naufraga ha avuto il coraggio di raccontare di fronte alle telecamere di avere avuto un passato turbolento, a causa della tossicodipendenza. […] L'articolo Taylor Mega in lacrime: la Marcuzzi si ...

Taylor Mega in lacrime. Il crollo dopo la confessione sulla droga : La seconda puntata dell'Isola dei Famosi si apre con la confessione di Taylor Mega che in settimana aveva rivelato un passato difficile fatto di abuso di sostanze stupefacenti: "Sono una ragazza ...

Taylor Mega ELIMINATA/ Lascia l'Isola dei Famosi 2019 con un bacio di Giuda per Demetra Hampton! : TAYLOR MEGA potrebbe essere la prima naufraga ELIMINATA de l'Isola dei Famosi 2019? Giovedì 31 gennaio il verdetto del pubblico sovrano

Taylor Mega è la prima eliminata dell'Isola Dei Famosi 2019 : Taylor Mega è la prima eliminata dell'Isola Dei Famosi 14 nella seconda puntata di giovedì 31 gennaio 2019. Ha avuto la peggio su Kaspar Capparoni e Demetra Hampton, con il 45% delle preferenze.prosegui la letturaTaylor Mega è la prima eliminata dell'Isola Dei Famosi 2019 pubblicato su TVBlog.it 31 gennaio 2019 22:29.

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega in lacrime : «I miei non sapevano della mia tossicodipendenza» : di Ida Di Grazia Tra le concorrenti sotto l'occhio del ciclone di quest' Isola dei Famosi 2019 c'è senza ombra di dubbio Taylor Mega . L'ex di Flavio Briatore ha confessato in settimana di aver avuto ...

Isola dei Famosi 2019 - diretta seconda puntata : Taylor Mega prima eliminata : di Ida Di Grazia Tra poco andrà in onda la seconda puntata dell' che seguiremo in diretta minuto per minuto su e conosceremo il nome del primo concorrente eliminato tra i tre a rischio Kaspar ...

Isola dei Famosi 2019 : Taylor Mega Eliminata! : La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019 non ha portato bene a Taylor Mega. Complici gli scandali della prima puntata il pubblico ha votato la sua eliminazione del reality show… L’Isola dei Famosi per Taylor Mega, non è certo iniziata nel migliore dei modi. Durante la prima diretta sono emerse situazioni poco chiare che hanno sicuramente contrariato i suoi colleghi naufraghi, tanto è vero che si è trovata subito in ...

Taylor Mega è la prima eliminata dell'Isola Dei Famosi 2019 (video) : Taylor Mega è la prima eliminata dell'Isola Dei Famosi 14 nella seconda puntata di giovedì 31 gennaio 2019. Ha avuto la peggio su Kaspar Capparoni e Demetra Hampton, con il 45% delle preferenze.prosegui la letturaTaylor Mega è la prima eliminata dell'Isola Dei Famosi 2019 (video) pubblicato su TVBlog.it 31 gennaio 2019 22:29.

Isola dei Famosi - la confessione in diretta di Taylor Mega : "Soffrivo di tossicodipendenza" : Anche per la seconda puntata dell' Isola dei Famosi , Taylor Mega è sicuramente stata una dei protagonisti. Nel corso della settimana si è parlato molto della belloccia. Del suo fisico, d el suo ...

Isola dei Famosi 2019 : Taylor Mega eliminata : Taylor Mega Nel cast dell’Isola dei Famosi 2019 c’è anche Taylor Mega, arrivata in Honduras sulla scia del gossip e di un certo seguito sul web. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Taylor va subito in nomination con Demetra Hampton e Kaspar Capparoni. Inizia la sua avventura andando a vivere sull’Isola dei pirati. >>> Taylor rivela: “Ho avuto problemi di ...

Taylor Mega/ 'Parlare della mia tossicodipendenza non è stato facile' : la Marcuzzi contenta - Isola dei Famosi - : Taylor Mega potrebbe essere la prima naufraga eliminata de L'Isola dei Famosi 2019? Giovedì 31 gennaio il verdetto del pubblico sovrano

Taylor Mega racconta il suo dramma. Alessia Marcuzzi si ricrede : Alessia Marcuzzi si ricrede su Taylor Mega: “Mi sembravi spavalda” La seconda puntata dell’Isola dei Famosi si è aperta con lo ‘scandalo’ Taylor Mega. La naufraga ha dichiarato di soffrire di stress e ha svelato di aver vissuto in passato un periodo buio per colpa della droga: “Ho avuto problemi di tossicodipendenza. Ho fatto uso di stupefacenti e ne sono uscita per amore della mia famiglia”. Alessia ...

Isola dei famosi - Taylor Mega e il passato con la droga : 'Ora che lo scoprono i miei genitori...' : Durante il day time dell' Isola dei famosi , oggi giovedì 31 gennaio, su Italia 1, Taylor Mega ha parlato del suo passato e della tossicodipendenza. 'Sono una ragazza abituata ai giudizi della gente' ...