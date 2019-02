Tav,5S: cantiere Chiomonte mai iniziato

: In diretta da #Chiomonte (Torino), dove tra poco visiterò il cantiere della #TAV. LIVE > - matteosalvinimi : In diretta da #Chiomonte (Torino), dove tra poco visiterò il cantiere della #TAV. LIVE > - matteosalvinimi : In visita al cantiere della #Tav a Chiomonte (Torino). - giornalettismo : Di Maio non andrà a #Chiomonte perché lì non c'è nessun cantiere. Peccato che lì sia stato scavato il cunicolo esp… -

Su Tav, i 5S, al contrario di Salvini, concordano:l'opera ancora non c'è. Il vicepremier Di Maio spiega: "ildinon è un'opera incompiuta,è un mai". Per Patuanelli:"Salvini sa bene che non è stato scavato un solo centimetro,c'è solo un tunnel geognostico. Tav è una falsa priorità, semmai bisogna parlare della riapertura di tutte le linee regionali tagliate in passato". E Di Stefano,sottosegretario agli Esteri: Salvini ha visto un buco di 5 metri.Di quale opera parla?Non esiste alcuna opera in corso.(Di venerdì 1 febbraio 2019)