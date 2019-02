Tav | Salvini nel cantiere punzecchia i 5 stelle | ' Italia ogogliosa di questa grande opera'

Matteo Salvini in visita al cantiere Tav dà 'lezioni' di selfie vestito da poliziotto : Foto di gruppo con gli operai della Tav a Chiomonte durante la sua visita al cantiere. All'interno della galleria il ministro degli Interni e vicepremier Matteo Salvini, che vestiva la divisa della ...

Salvini a Chiomonte : sulla Tav si può risparmiare - ma quell'opera ci serve : 'Abbiamo già speso troppi soldi, tornare indietro ci costa di più che andare avanti' dice il ministro dell'Interno oggi in visita al cantiere della Torino Lione. Qualche contestazione

Salvini : Avanti con la Tav - costa meno completare l’opera : La Tav deve andare Avanti, va finita per togliere un milione di Tir dalle strade. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, visitando a Chiomonte il cantiere. "Sospendere l'opera e riempire i buchi aperti costa di più che finire la Tav. Mi sembra che l'Italia meriti di andare Avanti. I Cinque Stelle hanno ragione perché il progetto è partito sovrastimato. Si può controllare, limare, rivedere, alcune grandi infrastrutture possono ...

Salvini : Tav va fatta - toglie un milione di Tir e inquinamento dalle autostrade : Chiomonte, Torino,, 1 feb., askanews, - Sulla Tav 'saremmo gli unici che si fermano: ci sono altri tunnel sotto le Alpi, tutti stanno andando avanti. Saremmo gli unici che invece di andare avanti ...

Salvini su Tav : 'politica completi questa eccezionale opera pubblica'. Da M5S : 'Cosa crede di aver visto?' : Inevitabile tensione tra il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini sul capitolo TAV, osteggiato dai primi e voluto, evidentemente, dai secondi. Così Salvini, in una visita al cantiere Tav di ...

Salvini : 'La Tav è un'opera eccezionale'. Il M5s : 'Cosa ha visto? Basta sprechi' : 'Si completi questa incredibile, eccezionale opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il mondo perché di opere così fatte ne ho viste poche'. A tracciare le lodi della Torino-Lione è il ministro Matteo Salvini al termine della visita al cantiere di Chiomonte. 'Ci sono in ballo - ha ...

Salvini al cantiere Tav di Chiomonte : “Andiamo avanti - l’opera va fatta” : Una mano tesa al Movimento 5 Stelle: «Ora ci metteremo a discutere: hanno ragione, il progetto va rivisto, si possono tagliare spese per un miliardo». E un a mano tesa alla Francia: «dobbiamo andare avanti e magari chiedere più fondi all’Europa». Eppure, al di là dei toni concilianti, Matteo Salvini si presenta al cantiere Tav di Chiomonte con una ...

Salvini : "La Tav è un'opera eccezionale". Il M5s : "Cosa ha visto? Basta sprechi" : "Si completi questa incredibile, eccezionale opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il mondo perché di opere così fatte ne ho viste poche". A tracciare le lodi della Torino-Lione è il ministro Matteo Salvini al termine della visita al cantiere di Chiomonte. "Ci sono in ballo - ha ricordato - 50mila posti di lavoro tra diretti e indiretti e in un momento di crisi economica rinunciarvi e mettere a rischio il lavoro di ...

Salvini : finire la Tav tagliando 1 mld - saremmo unici a fermarci : Chiomonte, Torino,, 1 feb., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato il cantiere della Tav a Chiomonte ribadendo che l'opera 'va fatta', perchè finirla 'costa di meno rispetto ...

