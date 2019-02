Tav | Salvini | Italia ha bisogno viaggiare di più

Tav - oggi Salvini visita il cantiere di Chiomonte. Fraccaro (M5s) : “Se i cittadini chiedono referendum ben venga” : Matteo Salvini in visita al cantiere di Chiomonte per ribadire che la Lega vuole la Tav. I 5 stelle che insistono per il no alla Grande opera e al massimo, come dichiarato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, si dicono disposti a far fare un referendum. Continuano le tensioni tra i soci di governo su uno dei temi più delicati e su cui neppure il contratto stilato a inizio legislatura sembra riuscire a garantire un ...

Il cantiere blindato aspetta Salvini : “Tagliati 150 operai - ora Sì alla Tav” : Rumore di traffico, aria di neve. La scritta nera sul pilone: «Non molleremo mai, fatevene una ragione». Davanti al cantiere della Tav, lato italiano, sono arrivati negli anni il ministro Lupi, il ministro Delrio, il ministro Alfano e il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. Oggi è il giorno del vicepresidente del consiglio Salvini, orm...

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5s sempre più in difficoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

Salvini-Diciotti : «Il processo? Un'invasione di campo». E sulla Tav : «L'Italia non resti isolata» : «Ne prenderemo uno. Sono contento, problema risolto, missione compiuta, la linea del rigore ha dato i suoi frutti: otto Paesi europei si faranno carico di questi migranti»». Ha commentato così l'esito ...

Salvini a Chiomonte - No Tav : "Pronta sorpresa" : "Non vi dirò mai quello che stiamo preparando" ma per l'arrivo del ministro Salvini a Chiomonte "è pronta una sopresa , che non credo sarà tale per lui". Lo dice all'AdnKronos Alberto Perino, storico ...

Salvini in Val di Susa - i No Tav preparano la protesta : Matteo Salvini é attesissimo in Val di Susa . Va domattina al cantiere della Tav , a Chiomonte , a rappresentare la cosiddetta 'svolta del coraggio' della Lega sull'Alta Velocità. Ossia l'uscita del ...

Tav - Di Maio : "A Chiomonte non vado" - domani Salvini visita il cantiere : "A Chiomonte non ci vado perché il cantiere non è mai partito". Risponde così Luigi Di Maio durante un incontro con la stampa sulla Tav Torino-Lione. domani, 1 febbraio, il cantiere dell'opera sarà visitato da Matteo Salvini. "Per il tunnel in cui deve passare il treno non si è ancora scavato un millimetro", continua il ministro pentastellato, che ribadisce il suo sostegno al Toninelli. "Ho fiducia in Toninelli ...

diMartedì - Salvini punge Floris : «Con Quota 100 - giovani giornalisti a La7». Il conduttore : «Se sTavo in Rai la prendevo come minaccia» – Video : Matteo Salvini, diMartedì La pensione? Quasi una minaccia, per Giovanni Floris. Ieri sera il conduttore di La7 ha avuto un curioso botta e risposta con Matteo Salvini, che a diMartedì stava enunciando gli effetti di Quota 100. Quando il vicepremier ha specificato che il provvedimento potrebbe consentire un ricambio generazionale anche tra i giornalisti di La7, Floris si è indispettito e ha punzecchiato a sua volta il Ministro. Parlando della ...

Venerdì Salvini al cantiere Tav Di Battista : l'opera non si fa : La Lega difende l'opera e il sottosegretario all'economia Garavaglia certifica che lo stop di miliardi ne costerà 24. Nel frattempo la mitica analisi costi-benefici è rimasta nei cassetti del ...

Tav - scontro sulle cifre. Toninelli : 'I conti di Salvini sono sbagliati' : Una guerra di dossier. E il rischio che l'unica soluzione, per il governo, sia non decidere. Almeno non prima delle elezioni europee. Sul tribolato fronte della Tav, una scelta per il Sì , con o senza ...

Salvini alza il livello dello scontro sulla Tav. Venerdì va a visitare i cantieri - ad accoglierlo la società Telt : Dossier contro dossier. Tabelle e numeri gli uni contro gli altri. Fino ad arrivare alla massima provocazione. Quando il commissario di governo alla Tav Paolo Foietta accusa il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli di non essere mai stato sui cantieri dell'Alta velocità, Matteo Salvini annuncia la sua visita a Chiomonte, dove è stata scavata la galleria che servirà come accesso per il tunnel di base. In pratica il ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...