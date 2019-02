Tav | Salvini a Chiomonte | «Va fatta» Scontro con M5S | Di Maio | «Più utile metro Torino»

Tav - Salvini a Chiomonte : 'Io sono per andare avanti'. Parigi : 'Impegnati in questo progetto' : "Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti" , ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi ha visitato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Una ...

Tav - Salvini a Chiomonte : "La linea va finita". Ma il M5S : "Provoca - non si fa" : Matteo Salvini va a Chiomonte per visitare il cantiere della Tav, Luigi Di Maio nega addirittura che i lavori siano in corso. La frattura interna alla maggioranza sulla linea Torino-Lione è tutta qui, nelle scelte e nelle parole dei due vicepremier.Il leader della Lega arriva in Val di Susa intorno alle 11 del mattino e osserva lo stato dei lavori della Tav. "Prima si fa, meglio è", il commento che ribadisce la volontà della Lega di portare a ...

Tav - Salvini a Chiomonte : 'Si vada avanti' - Ma Di Stefano - M5s - : 'Basta chiacchiere - non si farà' : ... il tunnel c'è" - Il ministro però torna ad auspicare che "la politica completi questa incredibile ed eccezionale opera pubblica, di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il mondo, perché di ...

No Tav - palle di neve e manganellate al cantiere di Chiomonte : “Salvini colluso con i poteri forti” : Momenti di tensione tra i manifestanti no Tav e le forze dell’ordine a Chiomonte meta, questa mattina, di una visita del vicepremier Matteo Salvini. Una cinquantina di manifestanti, che si erano dati appuntamento alla centrale di Chiomonte, hanno tentato di forzare un varco del cantiere ma le forze dell’ordine schierate hanno impedito che si avvicinassero. L’accusa dei manifestanti al vicepremier leghista: “Salvini colluso con i ...

Salvini : Tav va completata - Italia così tagliata fuori da Europa : Roma – “L’Italia non puo’ permettersi di rimanere isolata dall’Europa mentre gli altri vanno avanti, rischiamo di avere meno crescita e meno export”. Lo dice Matteo Salvini da Chiomonte in visita al cantiere della Tav. La Tav va “completata”, e’ “un’opera che dovrebbe essere un vanto per l’Italia”. L'articolo Salvini: Tav va completata, Italia così tagliata ...

Tav - Salvini : Torino-Lione utile per economia e ambiente. Va completata : CHIOMONTE - La Tav è un'opera utile . La linea del ministro Matteo Salvini arrivato in Valsusa venerdì mattina è chiara. Il vicepremier elenca i motivi a sostegno della realizzazione del tunnel di ...