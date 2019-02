Tav | Salvini a Chiomonte | Andiamo avanti | anche se l' opera va rivista

Tav - Salvini : “Prima si fa meglio è. Analisi costi-benefici? Non l’ho letta - ma M5s ha ragione : opera sovrastimata” : “I 5 stelle hanno ragione, il progetto è partito probabilmente sovrastimato, ma ci sono 25 chilometri già scavati nella montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i buchi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in occasione della visita al cantiere della Tav di Chiomonte. “L’opera si può ridimensionare, il contratto di governo è chiaro. A occhio si può risparmiare almeno un miliardo di euro, da ...

Salvini a Chiomonte : «Tav va finita - toglie 1 milione di tir da strade». Di Maio : quei soldi per la metro a Torino : Il ministro in Val di Susa: «L’Italia non si può permettere incertezze. Se va bene tornare indietro costa quanto andare avanti, finiremo l’opera». Di Maio ribatte: «La Tav è una spesa dirottabile per la metropolitana di Torino». Tensioni tra manifestanti No Tav e polizia

Tav - Salvini va a Chiomonte : "Prima si fa - meglio è" : Matteo Salvini va a Chiomonte per visitare il cantiere della Tav, Luigi Di Maio nega addirittura che i lavori siano in corso. La frattura interna alla maggioranza sulla linea Torino-Lione è tutta qui, nelle scelte e nelle parole dei due vicepremier.Il leader della Lega arriva in Val di Susa intorno alle 11 del mattino e osserva lo stato dei lavori della Tav. "Prima si fa, meglio è", il commento che ribadisce la volontà della Lega di portare a ...

Tav : Salvini a Chiomonte - tensioni tra manifestanti e polizia : Tav: Salvini a Chiomonte, tensioni tra manifestanti e polizia Il ministro dell’Interno in visita al cantiere dell’alta velocità: "Saremmo gli unici che si fermano". Scontri tra attivisti e forze dell’ordine. Di Maio: “Io lì non vado: non c’è nessuno scavo”. Chiamparino: "Chi dice no è traditore del futuro del ...

Tav - a Chiomonte arriva Salvini : «L’opera va finita - toglie 1 milione di tir dalle strade» : Il ministro nel punto chiave della protesta in Val di Susa: «L’Italia non si può permettere incertezze. Se va bene tornare indietro costa quanto andare avanti, finiremo l’opera». Tensioni tra manifestanti No Tav e polizia

