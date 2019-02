TAV | il governo si spacca | Salvini | Andiamo avanti | Di Maio | No | non

Pil - Di Maio : chi sTAVa al Governo ci ha mentito : Roma, 31 gen., askanews, - 'I dati Istat testimoniamo una cosa fondamentale. Chi stava al Governo ci ha mentito. Non ci ha portato fuori dalla crisi'. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in ...

[La storia] Il governo interessato all'Hyperloop da oltre 1200 km orari per andare oltre la TAV : Quando, nell'estate del 2013, il fondatore di Tesla, Elon Musk ha presentato il progetto Hyperloop, in tanti hanno pensato si trattasse solo di fantascienza. L'idea di un treno passeggeri super veloce,...

Sistema Gioco Italia : urgente un TAVolo di confronto col governo : Un tavolo di confronto 'serio e leale' per ridare equilibrio e stabilità al Sistema del Gioco pubblico ed ai rapporti concessori: a chiederlo è Sistema Gioco Italia , la Federazione di filiera del ...

TAV : Toninelli e Salvini si pestano i piedi - Tajani chiede la caduta del governo : La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti. Tajani si intromette e chiede al leader della Lega di far cadere il governo Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ...

Tajani : No M5s a TAV? Lega lasci governo : E rilanciando la mobilitazione di domani contro la politica economica del governo dalla sede di FI: "Noi siamo l' Italia del sì" e "ci prepariamo a guidare" il Paese, che è "totalmente fermo" per i "...

Tajani : No M5s a TAV? Lega lasci governo : 15.14 "La Lega prenda il coraggio di far cadere il governo se il Movimento 5 Stelle non vuole realizzare la Tav". Lo ha affermato, su Twitter, il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Tajani. E rilanciando la mobilitazione di domani contro la politica economica del governo dalla sede di FI: "Noi siamo l' Italia del sì" e "ci prepariamo a guidare" il Paese, che è "totalmente fermo" per i "capricci del M5S". Questo ...

TAV - Salvini ribadisce : va completata. Tajani : se non si fa la Lega abbatta il governo : Tajani: se la Tav non si fa Lega faccia cadere governo "Nella politica economica del governo non c'è nulla di centrodestra: i Cinque stelle l'hanno spuntata sulle trivelle, ora prendono tempo anche ...

Governo : tensioni su TAV. Lega : basta con politica dei no : Dopo l'intesa sulle trivelle tra Lega e movimento 5 stelle restano le divergenze su una politica fatta soprattutto dai no, l'accusa del Carroccio. Ora le tensioni si spostano sulla tav con i 5 stelle che però ribadiscono il no alla realizzazione dell'opera se i costi supereranno i ...

TAV - tensione nel governo : Per Matteo Salvini la Tav va fatta , anche perché "costa più fermarsi, con qualche variazione, che riempire i buchi già fatti" ha detto durante la registrazione di 'Povera patria', in onda su Rai2 ...

TAV - Foietta (commissario Torino-Lione) : “Mai ricevuto dal Governo. Di Battista ignobile - sta spargendo letame” : “Restando senza argomenti, Di Battista sta spargendo letame. Lo trovo un comportamento ignobile. Per legge il mio mandato prosegue fino al 15 febbraio ma trovo assurdo il fatto che né il ministro Toninelli né il presidente del Consiglio abbiano mai trovato dieci minuti per ricevermi, dato che formalmente io sono chiamato a riferire a loro. Queste cose possono accadere solamente in Italia e solamente con questo governo”. Così Paolo ...

Cesare Battisti - lista di 30 terroristi sul TAVolo di Salvini : il governo vuole riportarli in Italia : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti del Viminale. Si tratta dell’elenco aggiornato che Intelligence e Forze dell’Ordine hanno rielaborato dopo l’arresto di Cesare Battisti. Dei 30, 14 sono in Francia. Il governo Italiano, su impulso di Salvini, è pronto a passi ufficiali per chiedere collaborazione ai Paesi ...

Trenta terroristi latitanti sul TAVolo di Salvini - governo pronto a passi ufficiali : Politica Caso Battisti, l'ex Br Lojacono: "Accetterei l'ergastolo in Svizzera, ma l'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione" di CONCETTO VECCHIO

Governo - ormai è 'giallo' su Minenna a Consob. E restano nodi TAV e trivelle : Finora i due vicepremier sono riusciti a non far perdere del tutto la rotta alla nave, ma sono tanti i temi dove il compromesso ha costretto ad allungare i tempi del percorso

I No TAV incalzano il "governo amico" : "Farsa grottesca - ecco dieci domande al premier Conte" : I contestatori del tunnel accusano l'Avvocatura dello Stato: "Fa gli interessi dei costruttori e paventa penali inesistenti"