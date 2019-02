Tav e Rai | un’altra giornata di guerriglia tra Lega e M5s

Il cantiere blindato aspetta Salvini : “Tagliati 150 operai - ora Sì alla Tav” : Rumore di traffico, aria di neve. La scritta nera sul pilone: «Non molleremo mai, fatevene una ragione». Davanti al cantiere della Tav, lato italiano, sono arrivati negli anni il ministro Lupi, il ministro Delrio, il ministro Alfano e il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. Oggi è il giorno del vicepresidente del consiglio Salvini, orm...

Biglietti Roma-Porto - andata otTavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Tav - risultati analisi costi-benefici? Spunta nuova data : metà febbraio : Lo ha detto oggi il ministro delle Infrastrutture Toninelli che a Natale aveva invece parlato di fine gennaio

Tav : Toninelli - analisi pubblica a metà febbraio : Sul Tav "nel contratto di governo è scritto di ridiscutere integralmente l'opera nel rispetto dei patti con la Francia, per farlo dobbiamo avere i numeri in mano, tra pochi giorni li avremo, penso che ...

Tav - Toninelli : 'Analisi pubblica a metà febbraio' : Sulla Tav "a metà febbraio avremo un primo incontro con la Commissaria europea ai Trasporti e con il ministro francese, poi renderemo pubblica l'Analisi in Italia, ci sarà il dibattito pubblico e ne ...

Tav - Toninelli : A metà febbraio pronta l'analisi pubblica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Toninelli : "Entro febbraio pubblicherò l'analisi costi-benefici : se faremo l'opera sarà per il bene degli italiani" : Il ministro: "Stiamo traducendo lo studio in francese, a metà mese lo presenteremo a Francia e Ue". "Niente scambi" con Salvini che domani visiterà il cantiere

Tav - Danilo Toninelli : "Analisi costi-benefici pubblica a metà febbraio" : L'analisi costi-benefici sul Tav sarà resa pubblica a metà febbraio, solo dopo il confronto con il governo francese e con il commissario europeo competente. Lo ha annunciato Danilo Toninelli a Radio Anch'io: "Nel contratto di governo è scritto di ridiscutere integralmente l'opera nel rispetto dei patti con la Francia, per farlo dobbiamo avere i numeri in mano, tra pochi giorni li avremo, penso che a metà febbraio ...

Tav - Toninelli : "Entro febbraio pubblicherò l'analisi costi-benefici - se faremo l'opera sarà per il bene degli italiani" : Il ministro: "Stiamo traducendo lo studio in francese, a metà mese lo presenteremo a Francia e Ue. Con Salvini niente scambi"

Tav - Toninelli scioglie le riserve : "Entro febbraio renderò pubblica l'analisi costi-benefici" : Il ministro: "La stiamo traducendo in francese, a metà mese la sottoporremo al governo francese e all'Unione europea. Con Salvini niente scambi"

diMartedì - Salvini punge Floris : «Con Quota 100 - giovani giornalisti a La7». Il conduttore : «Se sTavo in Rai la prendevo come minaccia» – Video : Matteo Salvini, diMartedì La pensione? Quasi una minaccia, per Giovanni Floris. Ieri sera il conduttore di La7 ha avuto un curioso botta e risposta con Matteo Salvini, che a diMartedì stava enunciando gli effetti di Quota 100. Quando il vicepremier ha specificato che il provvedimento potrebbe consentire un ricambio generazionale anche tra i giornalisti di La7, Floris si è indispettito e ha punzecchiato a sua volta il Ministro. Parlando della ...

Tav - media francesi : “Analisi costi-benefici alla ministra Borne prima della visita al cantiere del primo febbraio” : L’analisi costi-benefici sulla Tav sarà consegnata nei prossimi giorni alla ministra francese ai Trasporti Elisabeth Borne. Secondo il quotidiano francese Le Dauphine Liberè, il documento sarà a disposizione del ministero prima della visita prevista per il primo febbraio al cantiere di Saint-Martin-la-Porte, nella regione della Maurienne. In contemporanea il vicepremier del Carroccio Matteo Salvini sarà in visita al cantiere di ...