Stranger Things | 5 curiosità sulla terza stagione

Millie Bobby Brown su You è scivolata su una buccia di banana : superficialità o ingenuità? Le scuse della star di Stranger Things : Puntuali, dopo il polverone sollevato in rete, arrivano le scuse di Millie Bobbie Brown su You per la sua interpretazione quantomeno superficiale della serie Netflix. Come tante ragazzine, anche la star di Stranger Things ha interpretato in modo errato e pericoloso il messaggio della trama, confondendo l'ossessione dello stalker gentile Joe per la sua preda come una manifestazione d'amore assoluto. Un equivoco favorito anche ...

Ecco le caramelle e i cioccolatini dedicati a Stranger Things : I dolci ispirati a Stranger Things (Foto: It'Sugar)I dolci ispirati a Stranger Things (Foto: It'Sugar)I dolci ispirati a Stranger Things (Foto: It'Sugar)I dolci ispirati a Stranger Things (Foto: It'Sugar)I dolci ispirati a Stranger Things (Foto: It'Sugar)I dolci ispirati a Stranger Things (Foto: It'Sugar) Cari divoratori compulsivi di serie tv e affini, preparate la pancia: questa volta la vostra fame non sarà placata soltanto in modo metaforico ...

Stranger Things - la terza stagione arriva il 4 luglio : i primi indizi (Video) : E' servito che arrivasse l'ultimo dell'anno per convincere Netflix ad annunciare la data di pubblicazione della terza stagione di Stranger Things. Mentre eravamo tutti presi dal cenone, la piattaforma ha infatti pubblicato un teaser che annuncia che Stranger Things 3 debutterà il 4 luglio 2019. Una data scelta non a caso.Il 4 luglio, negli Stati Uniti, è infatti l'"indipendence day", festa molto sentita, e sarà la base di partenza anche del ...

5 cose che ci aspettiamo dalla terza stagione di Stranger Things : Con l’ufficializzazione della data prevista per l’uscita delle terza stagione di Stranger Things, attesa per il 4 luglio su Netflix, sono partite le speculazioni sulle novità che interesseranno una delle serie più attese del 2019. Le vicende saranno ambientate nell’estate del 1985, in piena Guerra fredda (elemento non trascurabile, ci torniamo più avanti) e, stando al teaser rilasciato nelle scorse ore, proprio il giorno ...

Stranger Things 3 esce in tutto il mondo il 4 luglio 2019 : entra nel cast anche Cary Elwes : L’attesa è finita: Netflix annuncia che la terza stagione di Stranger Things debutterà il 4 luglio 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo e coglie l’occasione anche per diffondere la locandina e un nuovo video dell’iconica serie TV originale Netflix. Accanto ai vecchi amici della prime due stagioni – Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie ...

Il teaser di Stranger Things 3 rivela misteriosi indizi? Dai colori delle maglie al “Silver Cat” - ecco le teorie della rete : Un vero e proprio delirio, questo è quello che ha creato il nuovo teaser di Stranger Things 3 pubblicato proprio il primo dell'anno per annunciare il ritorno della serie su Netflix il prossimo 4 luglio. Un piccolo video in cui si può assistere ad un particolare conto alla rovescia interrotto da una serie di frame che il popolo della rete ha esaminato tirando fuori il meglio e lanciandosi in improbabili teorie sulla trama della prossima stagione ...

Stranger Things 3 ha una data ufficiale : teaser e nuovo poster annunciano che il 4 luglio “tutto cambierà” : Dimenticate zucche e clima invernale, i ragazzi di Stranger Things 3 stanno per tornare ma questa volta lo faranno in estate come già rivelato nei giorni scorsi. In queste ore, però, Netflix ha voluto omaggiare i suoi fan facendo loro un bellissimo regalo per questo inizio di anno ovvero la data ufficiale di messa in onda dei nuovi episodi fissata per il prossimo 4 luglio. Alla vigilia di Capodanno, il colosso ha pubblicato un inquietante ...

«Stranger Things» : c’è la data di debutto della terza stagione : 1) Winona Ryder sempre e comunque2) I maglioni anni ’803) I meme di Erica Sinclair4) I poteri di Eleven5) I triangoli amorosi6) Gli hashtag dei fan7) L’Upside Down8) Il font del titoloIl 2019, in casa Netflix, è stato accompagnato da un primo quanto atteso annuncio. Stranger Things 3, terzo capitolo di una tra le più redditizie saghe che siano state create negli ultimi anni, debutterà online il 4 di luglio, giorno dell’Indipendenza americana. A ...

Un po' Pixels - un po' Stranger Things : Mandzukic salva il Natale a Pjanic & co : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Stranger Things - ecco il video di Natale : Impacchettare i regali di Natale non è poi un’attività così noiosa se a farlo sono i protagonisti di una serie ormai culto come Stranger Things. Netflix ha infatti diffuso un video in cui i giovani attori della serie paranormale, tutti agghindati in improbabili maglioni festivi, si cimentano nell’incartare doni per i loro fan più sfegatati in tutto il mondo (a un certo punto vengono nominati persino “gli abitanti di ...

