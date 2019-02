Strage Bologna | l' ex di Terza Posizione | Pista palestinese un fake

Strage Bologna - Fiore e Adinolfi : "Prove presenza rete terrore legata a servizi Germania Est" : "Siamo in possesso di elementi che dimostrano la presenza operativa di una rete terroristica legata ai servizi dell'allora Germania dell'Est, comunista, forte di un ampio sostegno nazionale e ...

Strage di Bologna - Cavallini in aula annuncia querela per i familiari delle vittime. Merola : “Offende la città” : È imputato per la Strage di Bologna ma ha annunciato l’intenzione di voler querelare le vittime della bomba alla stazione. Gilberto Cavallini ha scelto di comparire in questo modo per la prima volta al processo in corso davanti alla corte d’Assise del capoluogo emiliano. Barba brizzolata e occhiali, maglione beige su camicia scura, l’ex terrorista dei Nar è arrivato in aula accompagnato dai suoi avvocati Gabriele Bordoni e ...

Strage Bologna - Cavallini : ora querelerò : 13.25 Gilberto Cavallini ex terrorista dei Nar, accusato di concorso nella Strage di Bologna del 2 agosto 1980,al processo in Corte d'appello annuncia che denuncerà per calunnia gli autori dell' esposto presentato dall'Associazione familiari delle vittime contro di lui. Cavallini in aula ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando che l'esposto presentato dai legali dell'Associazione nel 2014, che sono alla base del processo, conteneva ...

Strage Bologna - Adinolfi e Fiore annunciano novità : "Ora la verità" : Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Non può non apparire strano che nessuna delle parti coinvolte nell'ennesimo processo che si sta svolgendo a Bologna sulla Strage del 2 agosto 1980 abbia approfittato della disponibilità del presidente del Consiglio a svelare documenti precedentemente secretati in possess

Strage Bologna - agli atti del processo le memorie di parte civile su tesserini carabinieri trovati in un covo : La Corte d’Assise di Bologna che sta processando l’ex Nar Gilberto Cavallini, per concorso nella Strage del 2 agosto 1980, ha deciso di acquisire le due memorie presentate dagli avvocati di parte civile, Andrea Speranzoni e Nicola Brigida. La procura aveva espresso parere negativo perché i magistrati avevano definito “bizzarie giuridiche” alcune considerazioni presenti nelle memorie, sostenendo che esulavano dall’oggetto del ...