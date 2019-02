Stop ai negozi sempre aperti le domeniche | i dettagli e le eccezioni della proposta di

BREXIT - MAY VUOLE NEGOZIARE UN NUOVO ACCORDO/ Stop dalla UE - 'Il patto non si tocca' : torna incubo del No Deal : BREXIT, May e Parlamento UK: 'riaprire le trattative con l'Ue', ma Bruxelles 'ACCORDO resta com'è'. BackStop e Irlanda, si fa più vicina la 'hard BREXIT'

Parlamento britannico con la May : “Riaprire trattative backStop”. Gelo dell’Europa : “Non è rinegoziabile”. Spettro ‘no deal’ : I Comuni vogliono che la premier britannica, Theresa May, torni a Brexuelles per rinegoziare il backstop: e' questo il messaggio che esce dal voto in Parlamento dove, con 317 voti a favore e 301 contrari, e' passato l'emendamento presentato dal deputato conservatore Graham Brady, che propone di sostituire, nell'accordo con l'Ue sulla Brexit, il controverso meccanismo con "soluzioni alternative per evitare un confine rigido" tra Irlanda del Nord ...

Brexit - Theresa May chiede di rinegoziare l'accordo sul backStop per l'Irlanda : Theresa May, Primo Ministro del Regno Unito, si è dichiarata nella giornata di oggi pronta a tentare una negoziazione con l’Unione Europea riguardante alcune modifiche, da apportare all'accordo di divorzio raggiunto nel mese di novembre 2018, in vista di alcune garanzie definite “vincolanti” contro il pluri-contestato meccanismo del backstop per l’Irlanda. Voto cruciale entro il 13 febbraio La Premier, secondo diverse fonti, avrebbe annunciato ...