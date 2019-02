Stewart Adams morto a 95 snni | addio al padre dell' antidolorifico più usato al mondo

Addio a Stewart Adams - padre dell'ibuprofene : lo inventò per smaltire una sbornia : E' morto a 95 anni Stewart Adams , l'uomo che ha legato il suo nome alla scoperta dell' ibuprofene , ossia al principio attivo di uno degli antidolorifici più usati al mondo da decenni. Adams si è spento ieri nella sua casa di Nottingham, in Inghilterra, come riferito dal figlio Charles ai media britannici. Laureato in farmacia, fece la scoperta destinata a cambiare ...