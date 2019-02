Sport | giovani e genitori | una serata per parlare di educazione famigliare e civica

Peugeot Sport Italia - presentata la stagione 2019 : Paolo Andreucci al fianco dei giovani [FOTO] : Poter aiutare i giovani che si affacciano a questo mondo affascinante che sono i rally è un grande stimolo. Spero che i miei consigli contribuiscano alla crescita di qualche nuovo campioncino, ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : Italia di BRONZO nei Mondiali giovani di biathlon! Grande attesa per il Settebello e gli slalomisti impegnati a Schladming : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

UK - il 64% dei giovani fan preferisce i social alla Tv per lo Sport : Secondo un report i giovani appassionati ritengono che la copertura social sia molto più accattivante rispetto alla trasmissione televisiva. L'articolo UK, il 64% dei giovani fan preferisce i social alla Tv per lo sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : Fischnaller 6° nello slittino - bravi i giovani azzurri in slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

Giovani e Sport premiate le eccellenze 2018 : ... ma anche per tracciare un bilancio assieme alla cittadinanza su quanto fatto in un anno dall'amministrazione comunale nell'ambito delle politiche Giovanili e dello Sport'. Alla presenza del sindaco ...

Sporting - Le Fiat che piacevano ai giovani FOTO GALLERY : Nel novembre 1994 faceva il suo debutto negli showroom Fiat la Cinquecento Sporting. Per loccasione, la Casa di Torino scelse una campagna di lancio dedicata ai giovani, con il claim Sporting is magic , cantato nello spot sulle note di un successo estivo dei Playahitty (The summer is magic, appunto), che potete rivedere qui sotto. Il successo. Con il motore Fire da 1108 cm da 54 CV - il più potente della gamma - caratterizzazioni estetiche ...

Sei mesi di Sport ringiovaniscono cervello di 9 anni : A sei mesi dall'intervento, chi aveva praticato sport e chi aveva sia praticato sport che seguito la dieta, avevano dimostrato un miglioramento considerevole nelle loro «funzioni esecutive» , ...

Sei mesi di Sport ringiovaniscono il cervello : "I risultati sono incoraggianti " afferma James Blumenthal, autore della ricerca " in soli sei mesi, praticando sport regolarmente, le persone che lamentano un indebolimento delle funzioni mentali, ...

L’esercizio fisico ringiovanisce la mente : sei mesi di Sport ‘regalano’ 9 anni al cervello : Svolgere esercizio aerobico almeno tre volte a settimana per sei mesi di seguito può ringiovanire il cervello di circa nove anni di età, migliorandone le funzioni cognitive. Lo rivela uno studio condotto da James Blumenthal, della Duke University Medical Center a Durham e pubblicata sulla rivista Neurology. I ricercatori hanno coinvolto 160 partecipanti di età media di 65 anni e tutti con lievi deficit cognitivi (problemi di memoria e di ...

Mercedes A35 AMG 4matic - l'entry level delle Sportive attira i giovani : Cinque i programmi di marcia: da Slippery , ottimizzato per i fondi stradali scivolosi, a Comfort , per l'uso quotidiano, , fino a Sport e Sport + , i più agili e più divertenti, e fino a Individual ,...

Judo. Giovani in evidenza del Centro Sportivo Olbia. Il campione Degortes in rappresentativa regionale. : La rappresentativa Regionale ha convocato 'Mondo' Degortes e Federico Deiana , presente anche lui al Torneo della Capitale nei 60 kg, per uno stage agonistico in Serbia dal 27 al 30 Dicembre dove ...