SPAL-Torino è il lunch match della Serie A | la gara live su DAZN

SPAL-Torino - probabili formazioni : Paloschi sostituisce Petagna : SPAL TORINO probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i quarti di finale della Coppa Italia che hanno sancito le clamorose eliminazioni di Juventus, Napoli, Inter e Roma e messa in soffitta al valigia dei sogni del calciomercato, se ne riparla a fine maggio, piomba sulle 20 protagoniste della Serie A la 22° giornata […] L'articolo Spal-Torino, probabili formazioni: Paloschi sostituisce Petagna proviene da Serie A News ...

Serie A 22° turno : il Torino deve battere la SPAL per alimentare il sogno Europa League : Il Torino, nel precedente turno di campionato, ha strappato un'importante vittoria casalinga contro l'Inter di Luciano Spalletti. La squadra allenata dal tecnico livornese Walter Mazzarri adesso è chiamata a dimostrare che finalmente è giunto il tanto atteso salto di qualità. Domenica alle ore 12:30 i granata scenderanno in campo a Ferrara, contro la Spal, per una partita che non sarà affatto facile, ma che i granata dovranno vincere a tutti i ...

SPAL - Torino : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [AGGIORNA LA diretta] Domenica 3 febbraio alle ore 11:45 le formazioni ufficiali, dalle 12:30 la webcronaca della partita. QUI SPAL La formazione di Semplici potrebbe ...

SPAL-Torino streaming live - ecco dove e come vedere il match : Empoli Genoa streaming live , ecco dove e come vederlaecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta SPAL Torino live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match liveLa sfida tra SPAL-Torino sarà trasmessa su Dazn, dunque potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Dazn disponibile per gli abbonati Sky su […] L'articolo SPAL-Torino streaming live, ecco dove e come vedere il match ...

Torino - la SPAL è la prova del 9 : Lyanco sarà un avversario? : Una rondine non fa mai primavera. E oltretutto siamo in pieno inverno... Questo il clima nello spogliatoio del Toro dopo l'impresa di ieri sera sull'Inter. C'è grande consapevolezza di aver dato una ...

Torino-Inter - SPALletti : “Perisic? Non andrà via gratis” : Torino-Inter 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro il Torino: “Nuovo modulo? Non muore nulla, nasce perché abbiamo giocato dall’inizio così, cambiando gli esterni con le due punte perché gli esterni non li avevo a disposizione. Perisic ha fastidio, con Politano […] L'articolo Torino-Inter, Spalletti: ...

Torino-Inter - SPALletti : 'Perisic? Se non vuole giocare - starà fuori' : ... "Modulo? Non avevo gli esterni a disposizione e quindi li ho cambiati con le due punte " ha spiegato Spalletti a Sky Sport nel post gara in merito al 3-5-2 con cui i nerazzurri sono scesi in campo " ...

SPALletti e le voci di mercato ‘tarpano le ali’ all’Inter : il Torino le dà il colpo di grazia e sogna l’Europa : Basta un colpo di testa di Izzo al Torino per battere l’Inter e sognare la zona europea: nerazzurri distratti dal mercato, tengono fuori Perisic e perdono in qualità e pericolosità offensiva Un 2019 senza vittorie, senza gol e con un solo punto guadagnato. Questa è la fotografia dell’Inter che torna a casa da Torino con le ossa rotte, il morale a terra e forse con un Perisic in meno. Nerazzurri distratti dalle voci di mercato, confermate ...

Torino-Inter : 0-0 La Diretta SPALletti sceglie il 3-5-2 con Martinez e Icardi : Super classica del calcio italiano, Torino ed Inter si sono affrontate nel capoluogo piemontese per ben 74 volte, con i granata usciti vittoriosi in 24 occasioni a fronte dei 27 successi dell'Inter e ...

Torino-Inter : 0-0 La Diretta SPALletti sceglie il 3-5-2 con Martinez e Icardi : Super classica del calcio italiano, Torino ed Inter si sono affrontate nel capoluogo piemontese per ben 74 volte, con i granata usciti vittoriosi in 24 occasioni a fronte dei 27 successi...

Inter. Luciano SPALletti : A Torino “Sarà una partita molto fisica” : Vietato sbagliare contro i granata oggi alle 18. “Sarà una partita molto fisica” sottolinea mister Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Intere

Inter - i convocati di SPALletti per il Torino : c'è Politano - out Vrsaljko : MILANO - Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico dell' Inter Luciano Spalletti per la prima trasferta del nuovo anno contro il Torino . Presente Matteo Politano , out Sime Vrsaljko . I convocati - ...

Inter - SPALletti : "Serve più 'garra' con una squadra come il Torino" : Milano, 26 gennaio 2019 " Dopo il pareggio Interno col Sassuolo , l' Inter di Spalletti dovrà riprendere la corsa alla qualificazione in Champions League in trasferta a Torino . Match complicato, ...

Torino-Inter - SPALletti in conferenza stampa : "Il mercato mi toglie qualcosa' : 'Perisic? E' normale che si parli di lui, è un calciatore forte, che ha richieste...di quelli che non hanno richieste mica si parla... Piace anche agli altri, ma perché la cosa si concretizzi serve ...