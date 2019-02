Snowboard | Michela Moioli nella storia | italiana più medagliata di sempre ai Mondiali

VIDEO Michela Moioli conquista il bronzo ai Mondiali di Snowboardcross - riviviamo la gara della Campionessa Olimpica : Michela Moioli ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di snowboardcross, la Campionessa Olimpica andava a caccia dell’unico titolo che le mancava in una carriera sfavillante ma oggi c’è stato poco da fare contro la ceca Eva Samkova e contro la britannica Charlotte Bankes. L’azzurra sale sul podio iridato per la terza volta consecutiva, confermandosi un fenomeno indiscusso di questo sport. Di seguito ...

Mondiali di Snowboard – Perathoner centra la semifinale nello Snowboardcross maschile - bene anche Michela Moioli : Perathoner in semifinale nello snowboardcross maschile, mentre Brutto, Moioli e Gallina avanti tra le donne Emanuel Perathoner continua a farci sognare. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni dello snowboardcross ai Mondiali di Park City, ora è l’unico azzurro in semifinale dopo aver dominato la propria batteria sia agli ottavi che ai quarti. L’altoatesino, arrivato negli Stati Uniti forte di un trionfo nella ...

LIVE Snowboardcross - Mondiali 2019 in DIRETTA : Michela Moioli ed Emanuel Perathoner a caccia di una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali dei Mondiali 2019 di Snowboardcross a Solitude (USA). Subito grandi emozioni in questa rassegna iridata con l’Italia che potrà ambire alle medaglie in entrambe le gare. Al maschile Emanuel Perathoner, vincitore dell’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia, ha dominato le qualificazioni di ieri ed ora è pronto a dimostrare nuovamente la sua forza e salire sul podio. Pronto ad essere ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Michela Moioli a caccia del primo titolo iridato - sfida a Lindsey Jacobellis ed Eva Samkova per la vittoria : La gara femminile di Snowboardcross dei Mondiali di Park City si preannuncia spettacolare, viste le tante pretendenti al titolo. Nelle ultime stagioni il livello generale si è alzato sempre di più e in questa rassegna iridata ci aspettiamo di vedere una gara molto combattuta, considerando anche i risultati delle prime due gare di Coppa del Mondo a Cervinia di fine dicembre. Andiamo quindi a scoprire le favorite per la conquista del titolo ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Michela Moioli sogna di aggiungere l’ultimo oro mancante alla collezione : Michela Moioli ha un obiettivo chiaro ai Mondiali di Park City: conquistare il titolo iridato per completare il suo palmares nello Snowboardcross. La 23enne bergamasca ha infatti conquistato lo straordinario oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e ha vinto già due volte la Coppa del Mondo (2016 e 2018), ma non è mai riuscita a trionfare ai Mondiali, ottenendo la medaglia di bronzo sia nel 2015 che nel 2017. Un oro a Park City andrebbe quindi a ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Questo terzo posto vale come una vittoria. Aveva bisogno di una risposta dopo le Olimpiadi” : Michela Moioli torna subito protagonista e sale sul terzo gradino del podio a Cervinia, nella seconda gara stagionale della Coppa del Mondo di Snowboardcross. La 23enne bergamasca ha reagito al meglio dopo la prestazione deludente nella gara di ieri, in cui era stata eliminata subito ai quarti. La campionessa olimpica e vincitrice dell’ultima sfera di cristallo oggi è tornata a mostrare la sua classe, riuscendo a raggiungere agevolmente la ...

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA : Perathoner e Michela Moioli si giocano il podio in finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Dopo l’opening stagionale di ieri si torna subito a gareggiare con un’altra giornata che si preannuncia ricca di emozioni per l’Italia. In campo maschile Omar Visintin, dopo lo splendido secondo posto di ieri, proverà a salire nuovamente sul podio e migliorarsi ancora per centrare la vittoria. Al femminile ...

Snowboardcross Cervinia 2018 - Omar Visintin comincia con un podio : è secondo! Subito fuori Michela Moioli : Un esordio dolce e amaro per quanto riguarda l’Italia nella Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019 che si è aperta oggi in quel di Cervinia con la prima tappa (sostituzione di quella annullata a Montafon, domani ci sarà un’altra gara sempre sulla pista tricolore). La squadra azzurra guidata da Cesare Pisoni agguanta Subito un podio con Omar Visintin, deludente però la prova a livello femminile. Successo che va al teutonico ...

