Slittino – Nation’s Cup | Sandra Robatscher nona ad Altenberg | staccato il pass per la

sportfair

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Nono tempo pernella Nation’s Cup di: qualificata per la gara di Coppa del mondosi qualifica alla gara di Coppa del mondo dinel singolo femminile diartificiale. L’azzurra ha centrato il nono tempo in Nation’s Cup con un ritardo di 675 millesimi dalla russa Viktoriia Demchenko e tornerà in pista domenica 3 febbraio. In programma la prova del doppio con due coppie italiane al via, quella formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner quella composta da Ivan Nagler e Fabian Malleier.L'articolo– Nation’s Cup:adilper la Coppa del Mondo SPORTFAIR.