Simona Ventura da Paola Perego ufficializza il ritorno in Rai | la tv del 1° febbraio

Simona Ventura è stata tradita da Gerò Carraro? L euro imprenditore racconta la sua verità : Non sono passate inosservate le dichiarazioni che Simona Ventura ha regalato a Gerò Carraro in merito alla fine della loro relazione. Nonostante le massive esternazioni da parte di entrambi e le ...

Simona Ventura è stata tradita da Gerò Carraro? L'imprenditore racconta la sua verità : Non sono passate inosservate le dichiarazioni che Simona Ventura ha regalato a Gerò Carraro in merito alla fine della loro relazione. Nonostante le massive esternazioni da parte di entrambi e le ...

Belen Rodriguez ruba il posto a Simona Ventura. E la Rai la corteggia : Sembrava che Belen Rodriguez fosse ma visto che sarà al timone del reality Temptation Island Vip al posto di Simona Ventura , con molta probabilità rimarrà nelle reti del Biscione Belen insomma ...

Belen Rodriguez - Maria De Filippi ha scelto lei : Temptation Island Vip - prende il posto di Simona Ventura : Il 2019 sarà un anno ricco di impegni televisivi per Belen Rodriguez . Il settimanale Oggi ha rivelato che l'argentina sarà la nuova conduttrice di Temptation Island Vip dopo l'abbandono di Simona ...

Belen Rodriguez sostituisce Simona Ventura a Temptation Island Vip : La 34enne argentina sarebbe stata indicata da Maria De Filippi come il profilo ideale per portare avanti la seconda edizione della trasmissione. Simona Ventura fa sul serio con Giovanni Terzi, tanto da presentarlo all’ex marito Stefano Bettarini prima che parta per L’Isola dei Famosi. Se la vita privata di SuperSimo va a gonfie vele, quella professionale non è da meno. E così mentre la Ventura passa in Rai, spunta il nome di Belen Rodriguez ...

Simona Ventura alla finale di Superbrain : Simona Ventura Per rivedere Simona Ventura su Rai 2 occorre attendere il 16 aprile, data di inizio – salvo variazioni – di The Voice 2019, il talent con il quale la conduttrice di Chivasso rientra nella tv di Stato. Nel frattempo, non mancheranno sue ospitate in alcune trasmissioni Rai, a cominciare da venerdì 1° febbraio. In occasione dell’ultima puntata di Superbrain, lo show in onda su Rai 1, Paola Perego accoglierà in ...

Superbrain - ultima puntata : Simona Ventura ospite di Paola Perego : Simona Ventura tra gli ospiti di Paola Perego nell’ultima puntata di Superbrain 2019 Andrà in onda venerdì 1 febbraio la quarta e ultima puntata di Superbrain-Le supermenti, lo show condotto brillantemente da Paola Perego, andato in onda su Rai1 dall’11 gennaio scorso. Quella di venerdì sarà dunque l’ultima puntata dell’edizione 2019 di Superbrain, tornato in onda dopo il grande successo dello scorso anno. E anche per ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi : prima foto di coppia su Instagram e dedica d’amore : Simona Ventura e Giovanni Terzi escono allo scoperto anche su Instagram, dove pubblicano la prima foto di coppia. Fra la conduttrice e il giornalista è amore e sui social i due si scambiano sguardi d’intesa che valgono più di mille parole. Entrambi 53 anni, Simona e Giovanni arrivano da storie importanti, ma sono pronti a credere ancora nella forza del sentimento che li unisce. Dopo le prime settimane di frequentazione in cui hanno cercato di ...

Uomini e Donne / Gemma Galgani e quel commento per Simona Ventura... - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Rocco Fredella amareggiato per la rottura con Gemma Galgani: 'Non capisco questo addio'

Gemma Galgani dice la sua su Simona Ventura e Giovanni Terzi : Trono Over, Gemma Galgani felice per la Ventura e Terzi: il suo commento Simona Ventura, dopo la fine della sua storia con Gerò Carraro, ha iniziato una nuova relazione con il popolare giornalista Giovanni Terzi. La conduttrice l’ha annunciato ufficialmente sui social un paio di giorni fa, pubblicando una foto insieme al suo nuovo fidanzato. Ovviamente questo annuncio ha mandato al settimo cielo i suoi numerosissimi fan, i quali si sono ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi incontenibili : “Parole non dicono tutto” : Simona Ventura e Giovanni Terzi incontenibili. ‘Botta e risposta’ al miele: “Le parole non dicono tutto”. La coppia decolla, Gemma Galgani commenta (“Sono ghiotta di silenzio”) e viene beccata Simona Ventura e Giovanni Terzi da quando sono usciti allo scoperto sono incontenibili. Travolti dalla passione e dall’amore, la conduttrice e il giornalista non mancano di […] L'articolo Simona Ventura e ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi - la prima foto insieme : «Questione di sguardi» : Simona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano ...

Simona Ventura fa una rivelazione Gerò Carraro mi tradiva : Intervistata dalsettimanle “Oggi”Simona Ventura ha raccontato alcuni retroscena che erano rimasti nascosti sulla fine della sua relazione durata 8 anni con Gerò. «Gerò mi tradiva» Simona Ventura avrebbe raccontato l’epilogo della fine della love story: «La relazione con Laura durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Adesso ha trovato l’amore e gli auguro di cuore di essere felice». Ma la ...

Simona Ventura racconta Gerò Carraro mi ha tradita : Simona Ventura sarà alla conduzione di “The Voice” si è raccontata in un’intervista sul settimanale “Oggi”. E ha rivelato alcune cose rimasti nascosti sulla fine della sua relazione durata 8 anni. «Gerò mi tradiva» Simona Ventura avrebbe raccontato senza polemica l’epilogo della love story: «La relazione con Laura durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Adesso ha trovato l’amore e gli auguro ...