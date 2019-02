Sicurezza stradale | giro di vite su chi usa smartphone alla guida

Sicurezza stradale : Bosch combatte la guida contromano con un’app : È solo di qualche giorno fa il tragico incidente avvenuto sulla tangenziale di Milano nel quale un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite a causa di un’auto che ha imboccato la corsia contromano. Quello degli incidenti causati dall’imbocco di una strada contromano è un fenomeno in costante crescita che non accenna a diminuire a causa della distrazione dilagante alla guida di ogni veicolo, il tasso di mortalità a seguito di tali ...

Sicurezza stradale - Minardo propone l'alcolok : Il parlamentare nazionale Nino Minardo, ha presentato una proposta di legge per rendere obbligatorio l'alcolock, un dispositivo di Sicurezza stradale

Sicurezza stradale? In Inverno tornano utili i consigli Genertel : Secondo le statistiche gennaio è il mese peggiore per quanto riguarda gli incidenti stradali. L’Inverno infatti, diventa insidioso e per chi guida i rischi sono proprio dati dalle condizioni meteo che rendono difficile la circolazione stradale. Sminuire i rischi dati dalle cattive condizioni climatiche o guidare allo stesso modo di quando le giornate sono soleggiate e senza rischi, accrescono i pericoli di incidenti. La prevenzione anche in ...

Crolla di nuovo cartello stradale che colpì una bambina vicino alla scuola. 'Non è stato messo in Sicurezza' : Un cartello caduto per strada, su di un marciapiede nei pressi di una scuola elementare. Una fatalità che ha lasciato di stucco i passanti. Non solo perché qualcuno ha rischiato di farsi male, ma ...

Sicurezza stradale : in Lombardia 140 morti nel 2018 - +33% : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 sulle strade della Lombardia sono morte 140 persone, con un aumento del 33% sul 2017, in 123 incidenti, cresciuti del 24%. Delle vittime 37 sono decedute in incidenti autostradali e 103 sulla viabilità ordinaria. Sono alcuni dei dati diffusi dalla polizia strada

Sicurezza stradale a Fucecchio - Cordone - Lega - : 'va incrementata con politiche e opere realmente efficaci' : ... La Lega Toscana " Salvini Premier Empolese Valdelsa, interviene sui temi della Sicurezza stradale a Fucecchio, FI, , col proprio Segretario Marco Cordone che dichiara: " Come forza politica attenta ...

Sicurezza stradale : CON NUOVE BARRIERE ANAS -18% DI INCIDENTI MORTALI SU MOTO : ENTRO IL 2021 ANAS INVESTIRA' IN SICILIA CIRCA 80 MILIONI DI EURO IN BARRIERE CON DISPOSITIVO SALVAMOTOCICLISTA. INCENTIVI: SONO 17 LE AZIENDE SICILIANE CERTIFICATE E CON SCONTO SUI PREMI INAIL ...

Sicurezza stradale : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in auto (3) : (AdnKronos) - “Negli ultimi 5 anni a Verona sono stati sequestrati ben 4 mila 375 veicoli non in regola – ha detto Altamura -, dei quali 758 solo nel 2018. Grazie a Giano2 abbiamo intensificato i controlli, facilitati dal confronto incrociato dei database in tempo reale. Da oggi, con questa strument

Sicurezza stradale : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in auto (2) : (AdnKronos) - “Siamo orgogliosi che Verona sia il capoluogo pilota di questo importante progetto – ha detto Sboarina -. Una scelta dettata dal fatto che nell’ultimo anno abbiamo investito parecchio in strumentazioni e servizi di eccellenza, oltre che in controlli e iniziative di sensibilizzazione, p

Sicurezza stradale : Verona - arrivano 'Street control' - le speciali telecamere in auto : Verona, 17 dic. (AdnKronos) - Da oggi, chi circolerà privo di copertura assicurativa o senza aver fatto la revisione non avrà più vita facile. Verona si fa nuovamente capofila nazionale per la Sicurezza Stradale. E a supporto del già collaudato Giano2, arrivano 2 telecamere di ultima generazione “St

La Sicurezza stradale passa attraverso un 'Armadillo'" : Il dispositivo Armadillo è l'ultima innovazione dell'azienda campana, si avvale della tecnologia Sma City e, secondo la società che lo produce, è l'unico attenuatore al mondo progettato per assorbire ...

“La Sicurezza stradale non ha confini” - incontro sportivo-sociale a Malta : “La sicurezza stradale non ha confini”, è stato questo il tema dell’incontro sportivo-sociale, che si è svolto in quel di

Affectiva : ecco l’intelligenza artificiale che rileva le emozioni migliorando la Sicurezza stradale : Ogni anno i numeri relativi agli incidenti stradali confermano migliaia di episodi con feriti e decessi che appaiono quasi come un bollettino di guerra. La maggior parte degli incidenti sono provocati dall’errore umano, comprese distrazioni e colpi di sonno. Per arginare questo fenomeno oltre ad una maggiore sensibilizzazione, può fare la differenza la tecnologia, con l’adozione di strumenti sempre più avanzati in grado di ridurre i ...

Sicurezza stradale : in arrivo - per il secondo anno consecutivo - il primo contest musicale promosso da Anas e Radio Italia : ... nasce l'idea di questo contest " ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia Radio Italia è al passo con tutte le evoluzioni musicali: particolare è l'attenzione al mondo rap e ...