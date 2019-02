Short track | Coppa del Mondo Dresda 2019 | Martina Valcepina in evidenza nei 500 metri

Short track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : i convocati dell’Italia. Martina Valcepina guida il gruppo azzurro - assente Arianna Fontana : Dove eravamo rimasti? Torna la Coppa del Mondo di Short track, a Dresda (Germania), dopo che il gennaio dei pattini veloci era stato scosso dagli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sull’anello di ghiaccio orange la padrona di casa Suzanne Schulting e l’ungherese Shaolin Sandor Liu sono stati i dominatori, aggiudicandosi l’overall e confermando i pronostici della vigilia nei loro confronti. Una rassegna continentale che ha ...

Coppa del Mondo Short track – Si riparte da Dresda : ecco i convocati dell’Italia : L’Italia impegnata da domani sul ghiaccio tedesco per la quinta tappa del circuito internazionale. Dodici convocati con la sorpresa Pietro Sighel riparte da Dresda, in Germania, il cammino della Nazionale italiana nella Coppa del Mondo di Short Track. Gli azzurri allenati allenatori Anthony Barthell e Assen Pandov scenderanno da domani in gara sul ghiaccio tedesco per la tre giorni che precederà, la prossima settimana, la tappa ...

Short track – Mondiali Junior Montreal : giornata positiva per l’Italia - gli azzurri centrano tre medaglie di bronzo : Nella rassegna iridata di categoria in Canada, la Nazionale azzurra di Nicola Rodigari sale tre volte sul podio con Pietro Sighel (500 e 1500) e la staffetta femminile Tre squilli azzurri dal Canada. Ai Mondiali Junior di Short Track a Montreal l’Italia dimostra tutto il suo valore e conquista tre fantastiche medaglie di bronzo: due per Pietro Sighel, splendido su 500 e 1500 metri, l’altro invece per la staffetta femminile formata ...

Short track - Mondiali junior 2019 : bronzo per la staffetta femminile. L’Italia chiude con tre medaglie : E’ andata in archivio sul ghiaccio di Montreal (Canada) la terza ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 junior di Short track. La Nazionale italiana guidata da Nicola Rodigari ha chiuso la spedizione iridata con un altro bronzo (il terzo), questa volta conquistato dalla staffetta femminile. A salire sul podio ci ha pensato il quartetto formato da Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Confortola, Gloria Ioriatti. Le azzurre hanno ...

Short track - Mondiali junior 2019 : Pietro Sighel bronzo nei 500 e nei 1500 metri a Montreal : E’ andata in archivio sul ghiaccio di Montreal (Canada) la seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 junior di Short track. La Nazionale italiana guidata da Nicola Rodigari ha portato a casa due splendide medaglie di bronzo nel programma agonistico di questo day-2. Il protagonista assoluto per i colori nostrani è stato l’atleta del Bormio Ghiaccio Pietro Sighel che si è espresso su standard molto alti nei 1500 e nei 500 metri. Nella ...

Short track - Mondiali juniores 2019 : ottimo avvio per l’Italia - Elisa Confortola e Gloria Ioriatti sugli scudi : A Montreal (Canada) sono incominciati i Mondiali juniores di Short track, spazio ai vari turni di qualificazione che hanno sorriso all’Italia. 1500 METRI (maschile) – Pietro Sighel e Pietro Marinelli accedono alle semifinali grazie al secondo e al terzo posto nei rispettivi quarti mentre Luca Spechenhauser ha subito una penalità. 1500 METRI (femminile) – Elisa Confortola vince il suo quarto di finale davanti alla russa Kozulina ...

Short track - Mondiali Junior di Montreal : l’Italia in pista domani : La Nazionale azzurra di Nicola Rodigari da domani in pista in Canada per la rassegna iridata di categoria La Nazionale azzurra con l’allenatore Nicola Rodigari e l’aiuto allenatore Gabriella Monteduro. Partono domani a Montreal, in Canada, i Mondiali Junior di Short Track, l’appuntamento più atteso della stagione per la Nazionale azzurra di Nicola Rodigari. Lo scorso anno a Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, la spedizione ...

Short track - Arianna Fontana torna ad allenarsi con la Nazionale! Obiettivo Mondiali? : Gli Europei di Short track a Dordrecht (Olanda) sono andati in archivio e l’Italia ritorna all’ovile con un 1 oro e 1 argento grazie al successo nei 3000 metri di Yuri Confortola e al secondo posto di Martina Valcepina nei 500 metri. Un bottino piuttosto scarno quello del Bel Paese, soprattutto rispetto a selezioni come Olanda e Ungheria che hanno monopolizzato la scena con 4 ori ciascuno. Del resto, si sapeva che l’assenza ...

Short track - la Nazionale azzurra in raduno a Courmayeur : c’è anche Arianna Fontana : La Nazionale azzurra da oggi in raduno al centro tecnico federale in Valle D’Aosta per dieci giorni di lavoro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali di febbraio Da poco conclusi i Campionati Europei di Dordrecht, in Olanda, la Nazionale italiana di Short Track guidata dagli allenatori Anthony Barthell e Assen Pandov si ritrova oggi al centro tecnico federale di Courmayeur per dieci giorni di raduno in vista dei prossimi ...

‘Italia - come stai?’ : Vittozzi - Wierer e Lollobrigida fanno sognare. Short track da seconda fascia in Europa : Un fine settimana di sport invernali tra conferme, criticità latenti e nuove speranze per l’Italia. A farla da padrone, ancora una volta, è stato il biathlon. Lisa Vittozzi si è finalmente sbloccata con due vittorie consecutive che hanno consacrato un talento cristallino ed annunciato. Le qualità al poligono della sappadina sono fuori discussione, sta sparando in questa stagione con un ottimo 91%. Le azzurre in lizza per la Coppa del Mondo ...

Short track - Europei 2019 : bravissimo Confortola - Valcepina bella solo nei 500m - staffetta da amaro in bocca : Si sono chiusi ieri gli Europei di Short track 2019 a Dordrecht e per l’Italia è stata una rassegna continentale in chiaroscuro. L’assenza di Arianna Fontana sicuramente ha inciso guardando ai fasti della scorsa edizione, ma Martina Valcepina si è confermata nei suoi 500m e soprattutto Yuri Confortola è arrivato a ridosso del podio nella classifica Overall. Resta, però, la delusione per le due staffette, che non hanno portato neanche ...

Europei Short track – Grande rimonta di Confortola : l’azzurro ai piedi del podio a Dordrecht : In Olanda, nell’ultima giornata della rassegna continentale, il valtellinese conquista la superfinale sui 3000 metri e risale fino ai piedi del podio nella classifica overall. Ottava Martina Valcepina, quinte le due staffette E’ Yuri Confortola (C.S. Carabinieri) il Grande protagonista dello Short Track azzurro nell’ultima giornata degli Europei di Dordrecht. In Olanda il 32enne valtellinese, ieri nono nella generale, ha ...