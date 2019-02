Serie B | Lecce-Ascoli Scavone perde i sensi | portato via in ambulanza | partita sospesa

Serie B : Scavone perde i sensi - gara sospesa Lecce-Ascoli : Attimi di paura al Via del Mare. Lecce- Ascoli, anticipo della 22ª giornata, è appena iniziata quando dopo 30 secondi il centrocampista giallorosso Manuel Scavone subisce un brutto colpo in seguito ad ...

Serie B : in campo Lecce-Ascoli LIVE : Il Lecce prova l'aggancio in testa ospitando l'Ascoli nell'anticipo della 22/ma giornata. Il Palermo chiude il turno lunedì ospitando il Foggia mentre l'incontro di cartello è a sfida domenica sera ...

DIRETTA LECCE ASCOLI/ Streaming video Rai : occhi puntati su Marco Mancosu - Serie B - : DIRETTA LECCE ASCOLI, Streaming video Rai: allo stadio Via del Mare le due squadre aprono la ventiduesima giornata del campionato di Serie B.

Lecce-Ascoli : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Lecce-Ascoli: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B. Venerdì 1 Febbraio 2019 alle ore 21:00 allo stadio Via del Mare di Lecce, si giocherà Lecce-Ascoli, match valevole per la 22esima giornata di Serie B. Lecce-Ascoli: le squadre Lecce: salentini che sono tornati vittoriosi per 2-1 dal match giocatosi in casa della Salernitana. Vantaggio dopo appena 4 minuti grazie all’eurogol di capitan Mancosu che, alla 100esima ...

Serie B - addio a Mimmo Renna : allenò Lecce e Ascoli : Se ne è andato proprio nel giorno 'consacrato' alla sfida tra due sue vecchie splendide creature calcistiche. È morto a Lecce stamattina Mimmo Renna, ex giocatore e allenatore, Leccese doc, che il ...

Calciomercato Serie B : sogna Brescia - Ciofani torna - Lecce- Pucciarelli può saltare : Sono tantissime le novità di Calciomercato in queste ore. Come ogni sessione di Calciomercato che si rispetti, ci sono molti affari dell'ultima ora. Questo accade in Serie A alle big del calcio italiano, ma anche in Serie B dove nelle ultime ore si sta scatenando una caccia al attaccante. Di Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Tumminello ma potrebbe perdere l'affare Pucciarelli visto che ad oggi Chievo ed Empoli non ci sono ancora accordate ...

Lecce-Ascoli - Serie B : diretta tv in chiaro su RaiSport venerdì 1 febbraio : Il campionato di Serie B proporrà la 22ª giornata nel fine settimana. Il prossimo turno del campionato cadetto verrà aperto dall’anticipo tra Lecce e Ascoli nella serata di venerdì 1 febbraio 2019. Il match allo Stadio via del Mare sarà disputato alle ore 21.00 e si potrà guardarlo in diretta tv su Rai Sport, dunque, non soltanto in esclusiva su DAZN. La visione in streaming sarà su Rai Play. I pugliesi sono reduci dalla vittoria in trasferta ...

Calciomercato Serie B - modifiche per le big : Lecce cambia bomber - Cremonese con Ceravolo : Con il Calciomercato ancora aperto, si può iniziare a decifrare la nuova Serie B. Di certo sono tanti i cambiamenti previsti in campo, almeno sulla carta, fermo restando che gli allenatori spesso sovvertono i pronostici della vigilia sui nomi dei calciatori che poi scenderanno in campo. Sulla carta però una delle squadre che ha cambiato è senza dubbio l'Ascoli che con gli arrivi di Ciciretti e Ninkovic in attacco è pronta a formare un tridente ...

Serie B : Salernitana-Lecce 1-2 : ANSA, - SALERNO, 26 GEN - Il Lecce espugna per 2-1 l'Arechi, condanna la Salernitana alla prima sconfitta del 2019 e sale al terzo posto nella classifica di Serie B. Pronti-via e la squadra di ...

Serie B Salernitana-Lecce 1-2. Decidono Mancosu e Palombi : SALERNO - Vittoria esterna del Lecce che passa all'Arechi battendo la Salernitana per 2-1. Le reti degli ospiti arrivano entrambe nel corso della prima frazione di gioco, quando i giallorossi partono ...

Calciomercato Serie B e Serie C - oggi Baclet firma con la Reggina : doppio innesto al Lecce : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per quanto il Calciomercato di Serie B e Serie C, ecco il punto sulle trattative dalla rosea. oggi è il giorno di Tumminello al Lecce che aspetta anche Pucciarelli del Chievo. Il Crotone si assicura Machach e Golmet, il Carpi ne prende tre: Crociata, Rolando e Coulibaly. Il Livorno ingaggia Kupisz e ha in prova Izco. Il Perugia chiude per Carraro, il Brescia pensa a Munari, ...

Serie B - classifica spettatori con tante novità : Lecce e Padova in testa : Mentre il calciomercato tiene banco, torna in campo la Serie B, e ovviamente tornano sugli spalti anche gli spettatori. Nelle gare che si sono giocate in questo weekend, spiccano i 10.118 spettatori di Lecce: è stato proprio il via del Mare lo stadio con più spettatori in assoluto. Al secondo posto nella classifica di giornata c'è il Padova con 8.930 presenze sugli spalti nel derby contro l'Hellas Verona vinto dai biancoscudati con un secco ...

Serie B - è il giorno di Tumminiello al Lecce. Ammucchiata in zona playoff : ecco risultati e classifica : Grande bagarre nella zona playoff del campionato di Serie B: il Lecce, quarto, stacca Benevento e Verona. Oggi attesa la firma di Tumminiello.

Serie B : il Lecce ferma il Benevento - il Foggia sorride a Carpi : TORINO - Il Lecce non sfrutta la sconfitta del Palermo nell'anticipo: è solo 1-1 con il Benevento. Il Cittadella si dimostra solidissimo in trasferta e pareggia 0-0 in casa di un Crotone che fa molta ...