Serie A | le probabili formazioni della 22ª giornata

Probabili formazioni Serie A : tutte le news sulla 22giornata : Le notizie sono in costante aggiornamento grazie al sempre prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport. Empoli-Chievo, sabato ore 15 Empoli, novità in attacco ma non solo Senza più Zajc e con l'arrivo ...

Serie B Verona-Cosenza - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : VERONA - Vero e proprio testacoda al Bentegodi nel posticipo della ventesima giornata di Serie B tra Verona e Cosenza . Grosso cerca i tre punti per avvicinare la vetta, ora a -7, Braglia per ...

Pronostico Empoli-Genoa - Serie a 28/1/2019 e probabili formazioni : Analisi Empoli-Genoa, 21a di Serie A, 28/1/2019Il Monday night della 21a giornata di Serie A ci offre una sfida di quelle delicatissime nell’ottica salvezza, visto anche che Empoli e Genoa sono divise in classifica da appena tre punti.I toscani nell’ultimo turno sono riusciti a rompere un digiuno di punti che durava da ben quattro turni andando a pareggiare in quel di Cagliari (subendo anzi la beffa nei minuti finali), mentre il Genoa con lo ...

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Napoli : quote - Meret sfida Donnarumma a San Siro - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Milan Napoli: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per il big-match di Serie A che si gioca questa sera a San Siro.

Probabili formazioni Lazio-Juventus - Serie A 27-01-2019 : Le Probabili formazioni di Lazio-Juventus, 21°turno di Serie A. Domenica 26 gennaio ore 20:30, Stadio Olimpico.Lazio-Juventus, domenica 26 gennaio. Dopo la sconfitta con il Napoli, i biancocelesti affrontano la regina del campionato, ovvero i bianconeri di mister Allegri.QUI LAZIO- Non tira sicuramente buon vento in casa Lazio, che dopo la deludente sconfitta con il Napoli, dovrà fare i conti con problemi aggiuntivi: Acerbi infatti sarà ...

Probabili Formazioni Torino – Inter - Serie A 27/01/2019 : Probabili Formazioni Torino – Inter, Serie A 27/01/2019Posticipo all’Olimpico tra Torino e Inter: entrambe necessitano di una vittoria per non perdere il treno per l’Europa. Sarà anche una sfida tra bomber con la povere bagnata nelle ultime giornate: Belotti e Icardi cercheranno il guizzo per tornare al gol.Torino – Mazzarri punta nuovamente sul tridente pesante, con Zaza e Belotti qualche metro avanti a Iago Falque. ...

Probabili Formazioni Atalanta – Roma - Serie A 27/01/2019 : Probabili Formazioni Atalanta – Roma, Serie A 27/01/2019L’Atleti Azzurri ospita una delle sfide più interessanti della giornata: banco di prova per Gasperini e i suoi giocatori contro una Roma in forma. L’andata è terminata con un rocambolesco 3-3.BERGAMO – Gasperini punta l’Europa e vuole cercare il colpo contro la Roma: nessun dubbio sul tridente, che sarà formato da Gomez, Ilicic e Zapata. In porta ci sarà ...

Probabili Formazioni Bologna – Frosinone - Serie A 27/01/2019 : Probabili Formazioni Bologna – Frosinone, Serie A 27/01/2019Sfida salvezza in scena al Dall’Ara tra due compagini al momento inserite nelle 3 candidate alla retrocessione: Bologna e Frosinone cercheranno punti pesanti. Nel girone di andata, pari a reti bianche a Frosinone.Bologna – Banco di prova per Inzaghi che non dovrà fallire questa occasione: si affiderà quindi ai due nuovi acquisti, Soriano e Sansone, e al recupero di ...

Probabili Formazioni Chievo Verona – Fiorentina - Serie A 27/01/2019 : Probabili Formazioni Chievo Verona – Fiorentina, Serie A 27/01/2019Lunch match per Chievo e Fiorentina, che si sfideranno al Bentegodi: entrambe le squadre necessitano di 3 punti per non abbandonare i propri obiettivi. Potrebbe essere una buona occasione per i padroni di casa di riscattare l’ultima prestazione contro i viola, dove al Franchi finì con un clamoroso 6-1.Verona – Di Carlo potrebbe rinunciare agli uomini mercato ...

Probabili Formazioni Milan – Napoli - Serie A 26/01/2019 : Probabili Formazioni Milan – Napoli, Serie A 26/01/2019Milan e Napoli daranno vita all’anticipo serale, valevole per la seconda giornata di ritorno. Tornerà anche Ancelotti a San Siro da avversario. Sarà importante vedere la reazione dei rossoneri dopo l’addio di Higuain e l’arrivo di Piatek.MilanO – Gattuso potrà contare su Piatek che però partirà dalla panchina: spazio a Cutrone dal primo minuto, con ai lati ...

Probabili formazioni Serie B - 21^ giornata : tutti gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – Si torna subito in campo per la 21^ giornata del campionato di Serie B, un turno scoppiettante e che preannuncia indicazioni per il proseguo della competizione. Si parte con la gara tra Foggia e Crotone, fondamentale scontro per la salvezza con il club calabrese in grossa difficoltà. Nella giornata di sabato il Perugia sul campo dell’Ascoli, trasferte anche per Carpi e Palermo contro Cittadella e ...

Probabili formazioni Serie A ed i consigli del fantacalcio : la 21^ giornata : Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 21^ giornata. Il match si apre con lo scontro salvezza tra Sassuolo e Cagliari, interessante match anche quello tra Sampdoria e Udinese. L’anticipo serale regala il big match della giornata in campo Milan e Napoli per una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. Nel lunch match della domenica in campo Chievo e Fiorentina, la ...

Probabili Formazioni Sampdoria – Udinese - Serie A 26/01/2019 : Probabili Formazioni Sampdoria – Udinese, Serie A 26/01/2019Sampdoria e Udinese si affronteranno nella seconda giornata di ritorno: nell’andata, vittoria dei friulani di misura con rete di De Paul. Proprio l’argentino, insieme a Quagliarella, avrà i riflettori puntati viste le qualità espresse nelle partite precedenti.GENOVA – Giampaolo non potrà contare su Caprari: spazio in attacco per Gabbiadini al fianco di ...

Probabili Formazioni Sassuolo – Cagliari - Serie A 26/01/2019 : Probabili Formazioni Sassuolo – Cagliari, Serie A 26/01/2019Il primo anticipo della seconda giornata di ritorno vedrà di fronte Sassuolo e Cagliari. Neroverdi orfani di Boateng, ceduto al Barcellona, mentre i sardi dovranno riscattare un periodo di forma non certo eccellente.Sassuolo – De Zerbi sostituirà Boateng con Babacar mentre ai suoi lati ci saranno Berardi e Djuricic. Non ci sarà Sensi: lo sostituirà Locatelli, mentre al ...