Senza touch e con questa batteria LG G8 ThinQ? Ultimi dettagli

Clienti iPhone truffati con il Touch ID - hanno versato da 90 a 120 dollari Senza saperlo : Chi ha un iPhone concorderà sul fatto che il Touch ID è una delle invenzioni più geniali mai fatte. Si registra la propria impronta una sola volta, poi basta appoggiare un dito sul pulsante Home per sbloccare il telefono, autorizzare pagamenti nei negozi virtuali, fare bonifici con l’app della banca, e via dicendo. Purtroppo, in alcuni casi questa comodità si può rivoltare contro gli utenti. È il caso di una truffa di cui sono stati ...