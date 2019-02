Sempre meno italiane usano la pillola

Secondo l'Onu arrivano Sempre meno migranti - ma 8 su 10 finiscono nei lager libici : I numeri sugli ingressi via mare confermano un netto decremento per l'Italia. Ma nel Mediterraneo si muore ancora troppo

Leodori : Capitale e Lazio piazze Sempre meno facili per proliferare criminalità : Roma – “A nome mio e del Consiglio regionale del Lazio voglio ringraziare il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, lo Scico e la Direzione distrettuale Antimafia della Capitale che hanno inferto un nuovo duro colpo alla criminalita’ organizzata che si arricchiva con il traffico internazionale di droga”. Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori in merito ...

Secondo l’Onu arrivano Sempre meno migranti - ma 8 su 10 finiscono nei lager libici : Migrante a Tripoli, Libia. (foto: Ahmet Izgi/Anadolu Agency/Getty Images) Nel 2018, sono morte in media sei persone al giorno nel Mediterraneo: lo rivelano i dati del report Desperate Journeys, rilasciato dall’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhrc). Un rapporto che conferma il decremento degli arrivi di migranti e rifugiati in Europa nel 2018 (l’agenzia Onu stima che sia il numero più basso degli ultimi ...

Sempre più vecchi e Sempre meno aiutati : Chi si occupa di terza età considera il fondo ancora troppo poco perché si svolti, ma, seppur timido, è un primo passo per mettere ordine nel frastornato mondo delle cure domiciliari. Nell'assistenza ...

Nel mondo c’è Sempre meno “diversità cognitiva” : I diversi modi di pensare delle diverse popolazioni del mondo si assomigliano sempre di più, spiega un professore dell'università di Chicago: è un problema?

Gite scolastiche - Sempre meno accompagnatori disponibili : troppe le responsabilità e i rischi : Diventano sempre meno gli insegnanti disponibili ad accompagnare gli studenti alle Gite scolastiche. Secondo gli insegnanti, la causa delle loro rinunce è dovuta ai rischi e all’eccessivo carico di responsabilità a cui sono sottoposti. Un sondaggio, condotto dal portale degli studenti Skuola.net, rende noti alcuni sorprendenti risultati proprio su questo argomento. Gite scolastiche a rischio per la mancanza di accompagnatori: ecco i risultati ...

Sempre più loquaci online - Sempre meno disposti a conversare nella vita offline : L’ultima indagine condotta dall’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, GAP, Cyberbullismo) su un campione di 500 persone di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e i 68 anni ha rivelato che si è sempre più disposti a parlare di sé e a conoscere gli altri attraverso i social anziché mettersi a confronto nelle occasioni che offre la vita offline. Per l’80% degli intervistati, infatti, i social facilitano ...

Ritoccato il fondo - i soldi per il reddito di cittadinanza sono Sempre meno : Ritoccato ancora una volta al ribasso il maxifondo per il reddito di cittadinanza, ma c'è anche un altro problema: secondo...

Sempre più riso e Sempre meno pane e pasta : gli italiani cambiano i loro gusti a tavola : La pagnotta, quella che nell’immaginario collettivo era simbolo di sopravvivenza, cheper i nonni dei nostri nonni spesso rappresentava l’unico alimento a disposizione, quando riuscivanoa procurarselo, perde oggi sempre più posizioni nella lista dei consumi degli italiani. Risultato, mangiamo molto meno pane di un tempo e senza scomodare i nostri trisavoli, basta guardare quanto accaduto in dieci anni per comprendere come il consumo di questo ...

Bimbo nel pozzo - la roccia blocca la trivella : Sempre meno speranze di salvarlo : E' sempre più disperata la corsa contro il tempo per recuperare Julen Rosello, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga 7 giorni fa, si sono rallentati di nuovo a causa dalla...