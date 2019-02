Selvaggia Lucarelli contro Le Iene Abuso di suggestioni | cultura del sospetto e

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato guerra a Le Iene dopo la puntata sulla strage di Erba. Leggi cosa è accaduto : Selvaggia Lucarelli ha pubblicamente dichiarato guerra a Le Iene dopo la puntata sulla strage di Erba andata in onda martedì sera, contro l’ultima puntata de La Dottoressa Giò. Nello speciale de Le Iene curato... L'articolo Selvaggia Lucarelli ha dichiarato guerra a Le Iene dopo la puntata sulla strage di Erba. Leggi cosa è accaduto provIene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Selvaggia Lucarelli : "Le Iene andrebbe chiuso ora" : Lo speciale de Le Iene andato in onda ieri sera su Italia 1, dedicato alla strage di Erba, ha suscitato forti critiche anche sui social. Tra le più attive in questo senso certamente Selvaggia Lucarelli, che da tempo contesta l'operazione portata avanti dal programma di Davide Parenti. In uno dei tanti tweet dedicati alla faccenda, la giornalista de Il Fatto Quotidiano auspica, in pratica, la chiusura della trasmissione Mediaset:Dopo il ...

Selvaggia Lucarelli attacca Sorbillo e lui : «Ti dedico una pizza» : ...vittima della camorra ma anche di un egocentrismo che rischia di offuscare- ed è un peccato- il messaggio positivo che il suo successo e la sua promozione della legalità lanciano in tutto il mondo'. ...

Isola - John rischierebbe l'uscita dal gioco : Selvaggia Lucarelli stana parole 'offensive' : A quasi una settimana di distanza dall'avvenuta messa in onda della prima puntata de L'Isola Dei Famosi 2019, è trapelata in rete un'indiscrezione che vedrebbe uno degli aspiranti Isolani coinvolto in una querelle mediatica, per via di alcuni precedenti che risalgono ad una tempistica antecedente al gioco dei naufraghi. Secondo l'indiscrezione in questione, l'inviato de L'Isola Dei Famosi ha anticipato nel corso del daytime settimanale che uno ...

Isola dei famosi - Selvaggia Lucarelli scova gli insulti di John Vitale a Barbara D’Urso : A poche ore dall’inizio de L’Isola dei famosi, partita il 24 gennaio su Canale 5, fa discutere un post datato 2018 comparso sul profilo pubblico di John Vitale, uno dei 4 finalisti di Saranno Isolani che si contendono uno (o più) posti da naufraghi ufficiali in Honduras. A scovare il messagggio di fuoco scritto nel gennaio 2018 da John nei confronti di Barbara D’Urso è Selvaggia Lucarelli, che sui suoi social riporta lo ...

Selvaggia Lucarelli : fidanzato e figlio - la carriera dell’opinionista : Selvaggia Lucarelli: fidanzato e figlio, la carriera dell’opinionista Chi è Selvaggia Lucarelli e carriera Blogger, opinionista, giornalista, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e oggi anche scrittrice di libri, Selvaggia Luccarelli è una delle donne italiane più temute sul web. Nasce il 30 luglio del 1974 a Civitavecchia e a partire dal 2002 è divenuta nota su Internet grazie al suo ironico blog che poi l’ ha fatta conoscere anche ...

La dottoressa Giò : Selvaggia Lucarelli ironizza su Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli deride Barbara d’Urso e gli ascolti de La dottoressa Giò Ieri sera è tornata su Canale 5 la fiction di Barbara d’Urso La dottoressa Giò. Dopo la pubblicazione degli ascolti della prima puntata, Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua su Twitter, ironizzando sulla sua rivale televisiva. La giornalista ha infatti scritto quanto segue: “Mi sa che oggi dopo la visione degli ascolti ci vuole La dottoressa ...

Selvaggia Lucarelli ironizza sulla scelta della Marcuzzi di andare in vacanza con gli ex : Selvaggia Lucarelli sembra davvero non riuscire a digerire la nuova moda dei vip, ovvero quella di andare in vacanza con i propri ex mariti e nuove consorti. In particolare la nota opinionista ha bacchettato Alessia Marcuzzi. In questi giorni la conduttrice romana prima di dedicarsi ai nuovi impegni di lavoro, si è dedicata una vacanza alle Maldive. La donna è partita con il marito e la figlia avuta da Francesco Facchinetti. Sull’isola però ...

Selvaggia Lucarelli dice la sua su Alessia Marcuzzi : “Non sopporto…” : Selvaggia Lucarelli ironizza su Alessia Marcuzzi Selvaggia Lucarelli, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere sui social per ciò che ha scritto nella sua rubrica su Il Fatto Quotidiano. Cosa ha scritto la popolare giurata di Ballando con le Stelle? In pratica Selvaggia Lucarelli ha fatto dell’ironia su Alessia Marcuzzi, la quale è riuscita a mantenere ottimi rapporti con i suoi ex compagni. E proprio a tal proposito la donna ha ...