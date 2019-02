Sei Nazioni 2019 | Scozia-Italia | una sfida in cui gli azzurri hanno tutto da guadagnare

Sei Nazioni Rugby 2019 - quando gioca l’Italia? Programma e calendario di tutte le partite. Come vederle in tv : Inizia domani, in quel di Murrayfield, il cammino della Nazionale italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2019. Gli azzurri sfidano la Scozia in un’edizione del torneo davvero fondamentale per la banda di Conor O’Shea che va a caccia di una vittoria che manca da quasi quattro anni. Dopo la trasferta scozzese in rapida successione arriva il Galles all’Olimpico, poi nuovamente a Roma con l’Irlanda, la sfida all’Inghilterra ...

Rugby Sei Nazioni 2019 : Gli Azzurri scendono in campo sabato - ecco come e dove vedere la partita : In diretta su DMAX il Guinness Sei Nazioni 2019, il primo turno dell'atteso torneo di Rugby europeo. Seguite il pre e il post partita con il "Rugby Social Club".

Sei Nazioni : domani Scozia-Italia - in diretta tv su Dmax e streaming su Dplay : Prende il via oggi venerdì 1 febbraio il "Sei Nazioni 2019", il torneo per nazionali più importante a livello europeo. Allo Stadio Saint Denis di Parigi, Francia-Galles aprirà ufficialmente la 20a edizione del torneo (la 125esima in totale se si considerano le formule con 4 o 5 squadre), a cui partecipa anche la nazionale italiana. Gli uomini guidati da Conor O'Shea faranno il loro esordio sabato 2 febbraio al Murrayfield di Edimburgo contro la ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : perché Scozia-Italia è già decisiva per evitare il cucchiaio di legno : È soltanto la prima partita, ma può e deve essere già decisiva. Domani pomeriggio in terra scozzese, nello spettacolare scenario di Murrayfield, arriva l’esordio per quanto riguarda la Nazionale italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2019: gli azzurri sfidano la Scozia nella prima giornata del torneo. Già un match fondamentale per entrambe le compagini, ma soprattutto per Parisse e compagni che vogliono andare a caccia del colpo grosso. La ...

Sei Nazioni Rugby 2019 | Calendario | Date | Orari | Programmazione tv : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ...

Scozia-Italia oggi (1° febbraio) - Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ormai mancano poche ore, sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni femminile di Rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà oggi, venerdì 1 febbraio, alle 20.35 in Scozia, e la gara sarà trasmessa in differita alle ore 23.00 su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player. OA Sport ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : il regolamento. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti e come funzionano i bonus : Terminata l’era dei due punti a vittoria, questa sarà la terza edizione del Sei Nazioni di Rugby con il nuovo sistema di punteggio, che ricalca quello di tutte le abituali competizioni della palla ovale: 4 punti a vittoria, 2 per il pareggio. Certificati anche i bonus: 1 punto qualora vengano segnate quattro mete in una gara (offensivo), 1 in caso di sconfitta con margine uguale o inferiore ai 7 punti (difensivo). Vengono inoltre assegnati ...

Scozia-Italia - Sei Nazioni Rugby 2019 : la programmazione tv su Dmax. Orario - programma e streaming : Inizia l’attesissimo viaggio nel Sei Nazioni per quanto riguarda la Nazionale italiana di Rugby: la banda guidata da Conor O’Shea affronta domani, sabato 2 febbraio, nello spettacolare scenario di Murrayfield, i padroni di casa della Scozia. Sergio Parisse e compagni vanno a caccia di una vittoria che manca ormai da tre edizioni del torneo. Di seguito il programma completo della prima partita degli azzurri nel Sei Nazioni con ...

Francia-Galles oggi (1° febbraio) - Sei Nazioni Rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio il Sei Nazioni di Rugby. Ad inaugurare l’edizione 2019 questa sera sarà la sfida tra Francia e Galles, che scenderanno in campo per l’anticipo del primo turno un giorno prima rispetto agli azzurri. La gara si disputerà infatti alle ore 21.00. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : risultati - punti e bonus : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : Scozia-Italia - le azzurre a caccia del colpaccio : Finalmente si parte. Con un giorno di anticipo rispetto ai colleghi uomini, domani la Nazionale italiana femminile di Rugby inizia il suo cammino nel Sei Nazioni 2019. In quel di Glasgow alle 20.35 italiane (diretta su Eurosport Player, differita su Eurosport 2 alle 23) le azzurre guidate da Andrea di Giandomenico affrontano le padrone di casa scozzesi per andare a caccia di una fondamentale vittoria. Lo scorso anno arrivò un bellissimo ...

Sei Nazioni 2019 - Francia-Galles aprirà il torneo. Transalpini senza Bastareaud - ma Gatland sa come colpire : Mancano poco più di 24 ore: sarà la sfida tra Francia e Galles, in programma venerdì 1 febbraio a dare il via all’edizione 2019 del Sei Nazioni di rugby: la gara si giocherà a Parigi con inizio alle ore 21.00. Sfida molto interessante tra la squadra di casa, capace di vincere con chiunque ma molto discontinua, e la compagine ospite, che viene da 9 successi consecutivi fatti registrare in coda al 2018. La Francia scenderà in campo con ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni – O’Shea carica gli azzurri : “Scozia? Giochiamo per vincere - voglio l’intensità vista con l’Australia” : Concentrazione e sicurezza nelle parole del ct azzurro, Conor O’Shea, in vista dell’esordio nel Guinness Sei Nazioni 2019: l’Italia dovrà affrontare la Scozia con la stessa intensità mostrata con Giappone e Australia “Abbiamo preparato questa partita per vincerla, e non potrebbe essere altrimenti. Ma alla squadra, come sempre, ho chiesto di concentrarsi sulla performance. Il risultato è un mio problema. Intensità e ...