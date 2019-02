Sea Watch | il sindaco di Siracusa | Un Paese diverso da come viene raccontato

Sea Watch - l'ultima presa in giro degli immigrati all'Italia : i minori nati tutti lo stesso giorno : Dopo giorni di allarmismi sui 47 immigrati a bordo della Sea Watch, dal freddo che avrebbero sofferto sulla nave della Ong alla carenza dei bagni, è toccato sorbirsi anche il continuo richiamo alla presenza di minori a bordo, prima definiti genericamente bambini e poi meglio identificati con un grup

Sea Watch - sbarcati i migranti è l'ora delle ispezioni : 32 contestazioni - resta in porto : Secondo la Guardia Costiera la nave umanitaria sarebbe registrata come pleasure yacth, e non idonea quindi a recuperare profughi in mare. L'Ong tedesca mostra le carte e parla di polemiche frutto di ...

"Violazione norme navigazione" - stop a Sea Watch : Roma, 1 feb., AdnKronos, - "La nostra Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della SeaWatch3 per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'...

Sea Watch è uno yacht? È sottoposta a fermo? Non è il regola? Il fact checking sulle dichiarazioni del ministro Toninelli - con i documenti - : Uno 'yacht di piacere' titola il Blog delle stelle, sito ufficiale del M5s. Chi firma il post è Danilo Toninelli, ministro delle infrastrutture, che attacca a muso duro la Ong tedesca Sea Watch, ...

Davvero la Sea Watch è uno yacht - come dice Toninelli? : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha affermato che "la Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della SeaWatch3 per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino perché "è una imbarcazione registrata come 'pleasure yacht', che non è in regola per compiere azioni di recupero dei migranti in mare". "Se tu, milionario, compri uno yacht, vai in ...

Davvero la Sea Watch è uno yacht - come dice Toninelli? : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha affermato che 'la Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della SeaWatch3 per violazioni delle norme in materia di sicurezza della ...

Davvero la Sea Watch è uno yacht - come dice Toninelli? : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha affermato che "la Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della SeaWatch3 per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino perché "è una imbarcazione registrata come 'pleasure yacht', che non è in regola per compiere azioni di recupero dei migranti in mare". "Se tu, milionario, compri uno yacht, vai in ...

Sea Watch - Toninelli : 'Fermo amministrativo per la nave' - La Ong : 'Non ci è pervenuta nessuna notifica' : "La nostra Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della Sea Watch per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino". Lo scrive su ...

Sea Watch - l’Italia ha seguito l’esempio di Malta. E ha centrato l’obiettivo : La crisi dei 47, sbloccata così in fretta (si fa per dire), non prometteva a monte nulla di buono. Se quella precedente era durata quasi un mese, si vedeva lontano un miglio (nautico) che l’improvvisa generosità dei Paesi europei poteva nascondere un’imboscata. E mentre l’imbarcazione navigava verso Catania, mezzo governo già si fregava le mani pensando a quanto provvidenziale fosse quest’ennesima tensione internazionale. In un ...

Sea Watch - sfida all'Italia e sfregio al governo : "Le vostre leggi non valgono - un gioco sporco" : Guerra aperta tra l'equipaggio di Sea Watch e l'Italia, dopo il blocco imposto alla Ong che resta nel porto di Catania. La Sea Watch torna a cannoneggiare su Twitter, dove scrive: "Non è corretto cercare a tutti i costi il pretesto per il sequestro della nave semplicemente per impedire di operare la

La Sea Watch sfida l'Italia : "Sulla nave non ha giurisdizione" : Dicono si tratti di un modo per "fare chiarezza", anche se sembra una vera e propria sfida all'Italia. Dopo il "blocco" della nave Sea Watch 3 al porto di Catania, l'omonima Ong torna all'attacco con una video-dichiarazione sul proprio profilo Twitter. "Non è corretto cercare a tutti i costi il pretesto per il sequestro della nave semplicemente per impedire di operare la necessaria attività di soccorso nelle acque di un mare dove le persone ...

Sea Watch - Francesco Giro di Forza Italia durissimo : "Perché la Ong si deve vergognare" : Già, la Sea Watch era registrata come uno yacht di lusso: per questo è stata costretta a restare nel porto di Catania, mentre proseguono le indagini. L'equipaggio parlava di "manovra politica", eppure le evidenze d'indagine parlano chiaro: la nave era fuori legge, insomma non poteva navigare per il

L’inganno di dire che la Sea Watch 3 è uno “yacht” : Toninelli e Salvini dicono che uno "yacht" non può essere usato per salvare i migranti, sfruttando l'ambiguità che quella parola ha in italiano

Per Toninelli Sea Watch è come uno yacht da milionari. L’ong : “Siamo nave di salvataggio” : L'ong Sea Watch risponde al ministro Danilo Toninelli: "Lo ammettiamo: Sea Watch 3 è ancora registrata come yacht in quanto non è ancora una nave commerciale. Lo sanno tutti e la nostra compagnia di bandiera ha chiarito, sei mesi fa, che questo non influisce sulla qualifica della barca come nave di salvataggio. Dì qualcosa di nuovo!"Continua a leggere