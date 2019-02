Scuola dello Sport | presentata l' offerta formativa 2019 Malagò | orgoglioso della sua

Lo chiamavano il "mostro delle bambine". Le violenze sessuali di un bidello in una Scuola a Roma : Il 'mostro delle femmine'. Così le bambine chiamavano il bidello 66enne che da tempo le molestava all'interno della loro scuola, l'istituto comprensivo 'Nelson Mandela' a Roma. Sono nove i casi ...

Il 'Mostro delle femmine' - ai domiciliari il bidello della Scuola di Roma : Roma, 30 gen., askanews, - 'Il mostro delle femmine'. Era soprannominato così dalle ragazzine dell'istituto comprensivo di Roma, il bidello di 66 anni arrestato per abusi nei confronti delle piccole ...

Bidello di 66 anni ai domiciliari : è accusato di aver palpeggiato le bimbe a Scuola : A far scattare le indagini è stato il racconto di una bambina portata in ospedale dopo aver mostrato segni di sofferenza...

Roma. Bidello molesta bambine durante la pause delle lezioni all’interno della Scuola : Le accuse sono pesantissime. Una decine di bambine tra i 5 e i 13 anni sarebbero state molestate da un

Palpeggiamenti su bimbe a Scuola - arrestato bidello : Ritenuto responsabile di atti sessuali, bidello ai domiciliari . I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno così notificato un'ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari emessa ...

Scuola/ Rav - Pdm - Ptof : dialogo tra Dante e Pirandello - e qualcun altro - : Sul Sidi le scuole stanno utilizzando un nuovo strumento per la predisposizione del Ptof. L'esito di un percorso compiuto dalla scuole.

Garlate - urla e dispetti : per un 12enne scatta il «daspo» dello Scuolabus : Si sdraiano sui sedili impedendo che i compagni possano occupare il posto. urlano, saltano, trasformano il tragitto da casa a scuola in un inferno. Il sindaco Giuseppe Conti le ha provate tutte prima ...

Prende un 3 a Scuola : studente modello querela il professore : Voti eccellenti in tutte le materie, ma l'inglese proprio non gli andava giù, infatti si è beccato un votaccio nell'ultima interrogazione: un 3 che gli ha rovinato la media. E' così lo studente ...

Scuola - studente modello querela il prof per il 3 che rovina la media : Il votaccio beccato all'ultima interrogazione dell'anno non gli è proprio andato giù e lo studente modello ha querelato il professore di inglese. È successo in Friuli la scorsa primavera e il ...

Scuola - studente modello querela il prof per il 3 che rovina la media : Archiviato il caso, ma la famiglia si oppone chiedendo di poter presentare altri documenti sulle condizioni psicofisiche dello studente