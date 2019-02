Scommesse Superbowl 2019 | prima edizione in cui sono ammesse! Quote e pronostici In

oasport

: #NFL Sarà da 6 miliardi di dollari il giro di scommesse del 53esimo #SuperBowl con 23 milioni di americani che punt… - OA_Sport : #NFL Sarà da 6 miliardi di dollari il giro di scommesse del 53esimo #SuperBowl con 23 milioni di americani che punt… - SisalMatchpoint : Gli ???? si fermano: luci sul #SuperBowl! I New England #Patriots???? sono pronti alla loro 11ª finalissima ??: arriver… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Come amano dire gli scommettitori, “Non c’è nulla di più affascinante del, tranne puntarci sopra qualche dollaro”. Gli statunitensi si preparano a mettere mano al proprio portafoglio per scommettere a piene mani sull’ultimo atto della stagione della NFL, “Il secondo giorno del Ringraziamento” come viene definito da molti. Chi la spunterà, dunque, tra New England Patriots e Los Angeles Rams? Tom Brady ce la farà per l’ennesima volta e si infilerà il sesto anello al dito oppure Jared Goff e Todd Gurley apriranno una nuova era del football americano?Secondo quanto trapela da Las Vegas, vera “Mecca” per gli scommettitori sportivi americani, saranno proprio i Patriots i favoriti delLIII che si giocherà nella notte tra domenica e lunedì al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La squadra di coach Bill Belichick ha un ...