Sci alpino | le sensazioni delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor

Sci alpino - Mikaela Shiffrin domina la prima manche del gigante di Maribor - Bassino migliore azzurra : Bassino quinta nella prima manche del gigante di Maribor: podio a 52 centesimi. Goggia si difende, Brignone fuori quando era terza È Marta Bassino la migliore delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor. L’atleta piemontese, partita con il pettorale numero 15, ha stabilito il quinto tempo sciando alla grande soprattutto nella prima parte del tracciato, passando terza al penultimo intermedio e perdendo un po’ di ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Peccato per la caduta - stavo sciando bene” - Sofia Goggia : “Non mi sono piaciuta per niente” : Ancora una battuta d’arresto per Federica Brignone. La campionessa valdostana è uscita anzitempo nel corso della prima manche del gigante di Maribor, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. La nostra portacolori stava disputando una buona manche, non troppo distante dai tempi clamorosi di Mikaela Shiffrin, ma ha commesso un pesante errore nel tratto finale e ha gettato alle ortiche una buona chance, dopo la ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin subito avanti nella prima manche. Bassino vicina al podio - fuori Brignone : Mikaela Shiffrin non si ferma più anche in Gigante. Dopo la netta vittoria a Kronplatz, la statunitense è nettamente al comando anche dopo la prima manche del Gigante di Maribor. Ottima prestazione della nativa di Vail, che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie nella parte più ripida della Pohorje. In seconda posizione a 48 centesimi c’è una sempre più convincente Petra Vlhova, che ormai si può davvero considerare una delle ...

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell'affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Nella gara odierna, tuttavia, gli spunti sono notevoli. In primis vedremo il ritorno di Sofia Goggia in questa disciplina,

Sci alpino - Oggi il gigante di Maribor : nove azzurre al via - c'è anche Federica Brignone : Alle 10 scatta il gigante di Maribor con nove azzurre al via: Brignone sorteggiata con il numero 6, dal 14 al 16 ci sono Irene Curtoni, Bassino e GOggia nove azzurre al via nel gigante di Maribor che ...

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell'affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Nella gara odierna, tuttavia, gli spunti sono notevoli. In primis vedremo il ritorno di Sofia Goggia in questa disciplina, mentre

Sci alpino oggi (1° febbraio) - Gigante Maribor 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor si comincia da domani con il Gigante e poi spazio sabato allo slalom. Favorita numero uno sicuramente Mikaela Shiffrin, che ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica di specialità e soprattutto vuole confermarsi dopo la netta vittoria ottenuta nell’ultimo Gigante di Kronplatz. Di seguito il programma: IL PROGRAMMA DEL Gigante ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : tutte le medaglie vinte dall’Italia nella storia. Ultimo oro nel 2013 : Mancano pochi giorni al via ufficiale dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, i 45esimi in assoluto. La squadra italiana parte con il chiaro intento di ritoccare diversi record e, soprattutto, sbloccarsi dopo le ultime due edizioni che hanno visto chiudere con zero medaglie i nostri atleti. Nel complesso l’Italia ha conquistato 68 medaglie, delle quali 20 d’oro, 23 d’argento e 25 di bronzo e si attesa al settimo posto ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor si comincia da domani con il Gigante e poi spazio sabato allo slalom. Favorita numero uno sicuramente Mikaela Shiffrin, che ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica di specialità e soprattutto vuole confermarsi dopo la netta vittoria ottenuta nell’ultimo Gigante di Kronplatz. L’americana ha un vantaggio di dieci punti ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : la pista di Are ai raggi X. Sulla Olympia ogni errore costerà a caro prezzo : Mancano appena quattro giorni e prenderanno il via ufficialmente i Mondiali di sci alpino 2019 di Åre, in Svezia. Tra poche ore atlete ed atleti saranno impegnati nella più importante kermesse iridata per conquistare il titolo di campione del mondo nelle varie discipline. I protagonisti del Circo Bianco saranno di scena Sulla pista Olympia di Are, località situata nella parte più occidentale (praticamente a ridosso del mare) della regione dello ...