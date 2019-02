Sci alpino | Gigante Maribor 2019 | Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova vincono a pari merito!

Sci alpino - slalom gigante di Maribor : successo ex aequo per Shiffrin e Vlhova : Sci alpino, slalom gigante di Maribor: Shiffrin e Vlhova si sono divise la posta in palio quest’oggi nella gara in terra slovena Ancora un successo per la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin che raggiunge la 13/a vittoria stagionale e la 55/a in carriera, nello slalom gigante di Maribor. successo arrivato ex aequo con la slovacca Petra Vlhova con il tempo di 2.31.31. Per la Vlhova è l’ottavo successo. Terzo posto per la ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Le sensazioni erano abbastanza buone. Devo migliorare un po’ nella parte alta - ma sono pronto” : Dominik Paris, dopo la seconda prova sulla Kandahar di Garmisch-partenkirchen in cui è giunto al secondo posto, si ritiene soddisfatto di quanto fatto vedere sulle nevi tedesche. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della FISI dal ventinovenne di Merano: “Ho provato un po’ le linee, la neve è cambiata rispetto a ieri. Le sensazioni erano abbastanza buone. Devo migliorare un po’ nella parte alta, dove ho fatto un ...

Sci alpino - Vincent Kriechmayr è il più veloce nella seconda prova della discesa di Garmisch - ma Dominik Paris impressiona : Dopo il miglior tempo di Aleksander Aamodt Kilde nella prima prova di ieri oggi è stato l’austriaco Vincent Kriechmayr ad aver fatto segnare la prestazione di riferimento nella seconda prova della discesa libera di Garmisch, Germania, valevole per la Coppa del Mondo 2019, che si disputerà nella giornata di domani (alle ore 11.30). Il campione nato a Granastetten ha chiuso il suo impegno sulla Kandahar coon il tempo complessivo di 1:57.76 ...

LIVE Sci alpino - Gigante Maribor 2019 in DIRETTA : si riparte alle 13.00 - Marta Bassino ci prova per il podio : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Nella gara odierna, tuttavia, gli spunti sono notevoli. In primis vedremo il ritorno di Sofia Goggia in questa disciplina, ...

Sci alpino - le sensazioni delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor : Non brillano particolarmente le azzurre nella prima manche del gigante di Maribor, queste le loro dichiarazioni a caldo È Marta Bassino la migliore delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor. L’atleta piemontese, partita con il pettorale numero 15, ha stabilito il quinto tempo sciando alla grande soprattutto nella prima parte del tracciato, passando terza al penultimo intermedio e perdendo un po’ di velocità nel ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin domina la prima manche del gigante di Maribor - Bassino migliore azzurra : Bassino quinta nella prima manche del gigante di Maribor: podio a 52 centesimi. Goggia si difende, Brignone fuori quando era terza È Marta Bassino la migliore delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor. L'atleta piemontese, partita con il pettorale numero 15, ha stabilito il quinto tempo sciando alla grande soprattutto nella prima parte del tracciato, passando terza al penultimo intermedio e perdendo un po' di ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Peccato per la caduta - stavo sciando bene” - Sofia Goggia : “Non mi sono piaciuta per niente” : Ancora una battuta d’arresto per Federica Brignone. La campionessa valdostana è uscita anzitempo nel corso della prima manche del gigante di Maribor, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. La nostra portacolori stava disputando una buona manche, non troppo distante dai tempi clamorosi di Mikaela Shiffrin, ma ha commesso un pesante errore nel tratto finale e ha gettato alle ortiche una buona chance, dopo la ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin subito avanti nella prima manche. Bassino vicina al podio - fuori Brignone : Mikaela Shiffrin non si ferma più anche in Gigante. Dopo la netta vittoria a Kronplatz, la statunitense è nettamente al comando anche dopo la prima manche del Gigante di Maribor. Ottima prestazione della nativa di Vail, che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie nella parte più ripida della Pohorje. In seconda posizione a 48 centesimi c’è una sempre più convincente Petra Vlhova, che ormai si può davvero considerare una delle ...

Sci alpino - Oggi il gigante di Maribor : nove azzurre al via - c'è anche Federica Brignone : Alle 10 scatta il gigante di Maribor con nove azzurre al via: Brignone sorteggiata con il numero 6, dal 14 al 16 ci sono Irene Curtoni, Bassino e GOggia nove azzurre al via nel gigante di Maribor che ...

Sci alpino oggi (1° febbraio) - Gigante Maribor 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor si comincia da domani con il Gigante e poi spazio sabato allo slalom. Favorita numero uno sicuramente Mikaela Shiffrin, che ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica di specialità e soprattutto vuole confermarsi dopo la netta vittoria ottenuta nell’ultimo Gigante di Kronplatz. Di seguito il programma: IL PROGRAMMA DEL Gigante ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...