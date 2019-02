Sci alpino | Discesa Garmisch 2019 | la startlist e i pettorali di partenza Programma

Sci alpino - Slalom Maribor 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 2 febbraio si disputerà lo Slalom femminile di Maribor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. In terra slovena andrà in scena l’ultima gara prima dei Mondiali di Are, la grande favorita della vigilia è la solita Mikaela Shiffrin che scenderà col pettorale 3 e che vorrà dominare ma attenzione alla slovacca Petra Vlhova e ad altre potenziali insidie come le svedesi Frida Hansdotter e Anna Swenn Larsson, senza ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : nel parallelo di Tignes terzo posto per Lorenzo Moschini - tra le donne dominio francese : Oggi a Tignes, Francia, si sono disputati due slalom paralleli valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Nella prova maschile brillante terzo posto per Lorenzo Moschini che ha superato il padrone di casa Maxime Rizzo nella finale per il 3/4 posto. Nella prima manche pesante errore del francese che ha permesso al nostro portacolori di gestire nella seconda manche per poi vincere e centrare il gradino più basso del podio. Alex Vinatzer, ...

Ritiro Lindsey Vonn - il mondo dello Sci alpino le si stringe intorno : quanto affetto per l’americana [GALLERY] : Dalle sciatrici azzurre fino a Sophia Floersch, tanti sportivi vicini a Lindsey Vonn dopo l’annuncio del suo Ritiro I Mondiali di Aare saranno l’ultima competizione a cui prenderà parte Lindsey Vonn, la sciatrice americana ha deciso infatti di ritirarsi per via dei numerosi infortuni subiti negli ultimi anni. Un dolore lancinante per la statunitense, non solo fisico ma anche morale, considerando quanto duro sia dire addio ad un ...

Sci alpino - l’annuncio di Lindsey Vonn : “I Mondiali di Are le ultime gare della mia carriera” : “Sono state due settimane emozionanti a farmi prendere la decisione più difficile della mia vita, ma ho accettato di non poter continuare a gareggiare sugli sci. Parteciperò ai Mondiali di discesa libera e SuperG la prossima settimana ad Åre, in Svezia, e saranno le ultime gare della mia carriera”. Un fulmine a ciel sereno, una decisione che era nell’aria, ma non proprio in questi giorni: Lindsey Vonn ha deciso di appendere gli ...

Sci alpino – Slalom di Maribor - sei le italiane al via : Sei italiane al via nello Slalom di Maribor: per Costazza, Irene Curtoni e Della Mea ultimo test pre-Mondiali Saranno sei le italiane al via nello Slalom di Maribor in programma sabato 2 febbraio (prima manche ore 10, seconda ore 13). Con le veterane del gruppo Chiara Costazza e Irene Curtoni, andranno in pista Roberta Midali (che ha partecipato anche al gigante) più tre giovani: Lara Della Mea, reduce dal secondo posto di Melchsee ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : sei azzurre presenti in slalom. Guida la truppa Chiara Costazza : Dopo lo slalom gigante va in scena lo slalom speciale in terra slovena, in quel di Maribor, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Domani appuntamento con i rapid gates (prima manche ore 10, seconda ore 13, diretta tv su Raisport ed Eurosport), tutto pronto per un’altra sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova, che oggi si sono divise la posta in palio con una vittoria a pari merito. Ci proverà anche ...

Sci alpino - Marta Bassino : “Nella seconda manche non sono riuscita a sciare come volevo”. Francesca Marsaglia : “Ho faticato ad adattarmi a questa neve” : C’è della delusione nelle parole delle italiane dopo lo slalom gigante di Maribor conclusosi poco fa. Marta Bassino, la migliore delle nostre, ha chiuso al settimo posto, ma sente di avere da recriminare per qualche occasione in cui ha perso del terreno. Queste le sue parole al sito della FISI: “Nella seconda manche non sono riuscita a sciare come volevo. […] Non sono riuscita a fare velocità, e anche nella seconda parte più ...

Sci alpino – Seconda prova della discesa di Garmisch : Paris sbaglia - ma è secondo : Kriechmayr davanti a tutti nella Seconda prova della discesa di Garmisch. Paris è secondo nonostante un errore. Ancora bene Casse, quarto Seconda prova della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen che mette in evidenza un buon Vincent Kriechmayr, apparso molto in palla nella parta alta e in quella centrale del tracciato tedesco e autore del miglior tempo di giornata in 1’57″76. Bel tempo anche per Dominik Paris, secondo a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Paris e Innerhofer lanciano la sfida a Feuz a Garmisch : Dopo Wengen e Kitzbuehel, si completa il terzetto delle grandi classiche della velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Domani a Garmisch sulla Kandahar va in scena l’ultima discesa libera prima dei Mondiali e regna davvero l’incertezza su chi riuscirà ad ottenere la vittoria sul tracciato tedesco. Lo svizzero Beat Feuz si presenta da leader della classifica di specialità e soprattutto l’elvetico è stato ...

Sci alpino - che rimonta Vlhova : vittoria parimerito con Shiffrin : Mikaela Shiffrin vince l'ultimo gigante prima del Mondiale di Are che comincia martedì prossimo. Ma la campionessa statunitense, 55° successo in Coppa del Mondo, sulla pista slovena di Maribor la deve ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in controllo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova vincono a pari merito! Azzurre lontane dal podio : Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova vincono a braccetto il Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo una prima manche nella quale aveva dominato la statunitense cede mezzo secondo nell’ultimo tratto della seconda prova e, suo malgrado, deve condividere il gradino più alto del podio con la slovacca, autrice dell’ennesima ottima gara della sua stagione, che conferma la sua crescita anche in ...

Sci alpino - slalom gigante di Maribor : successo ex aequo per Shiffrin e Vlhova : Sci alpino, slalom gigante di Maribor: Shiffrin e Vlhova si sono divise la posta in palio quest’oggi nella gara in terra slovena Ancora un successo per la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin che raggiunge la 13/a vittoria stagionale e la 55/a in carriera, nello slalom gigante di Maribor. successo arrivato ex aequo con la slovacca Petra Vlhova con il tempo di 2.31.31. Per la Vlhova è l’ottavo successo. Terzo posto per la ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Le sensazioni erano abbastanza buone. Devo migliorare un po’ nella parte alta - ma sono pronto” : Dominik Paris, dopo la seconda prova sulla Kandahar di Garmisch-partenkirchen in cui è giunto al secondo posto, si ritiene soddisfatto di quanto fatto vedere sulle nevi tedesche. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della FISI dal ventinovenne di Merano: “Ho provato un po’ le linee, la neve è cambiata rispetto a ieri. Le sensazioni erano abbastanza buone. Devo migliorare un po’ nella parte alta, dove ho fatto un ...