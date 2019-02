Sci | a Maribor ex aequo Vlhova-Shiffrin Bassino settima

Sci Alpino – Slalom di Maribor - sei le italiane al via : Sei italiane al via nello Slalom di Maribor: per Costazza, Irene Curtoni e Della Mea ultimo test pre-Mondiali Saranno sei le italiane al via nello Slalom di Maribor in programma sabato 2 febbraio (prima manche ore 10, seconda ore 13). Con le veterane del gruppo Chiara Costazza e Irene Curtoni, andranno in pista Roberta Midali (che ha partecipato anche al gigante) più tre giovani: Lara Della Mea, reduce dal secondo posto di Melchsee ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : sei azzurre presenti in slalom. Guida la truppa Chiara Costazza : Dopo lo slalom gigante va in scena lo slalom speciale in terra slovena, in quel di Maribor, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Domani appuntamento con i rapid gates (prima manche ore 10, seconda ore 13, diretta tv su Raisport ed Eurosport), tutto pronto per un’altra sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova, che oggi si sono divise la posta in palio con una vittoria a pari merito. Ci proverà anche ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova vincono a pari merito! Azzurre lontane dal podio : Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova vincono a braccetto il Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo una prima manche nella quale aveva dominato la statunitense cede mezzo secondo nell’ultimo tratto della seconda prova e, suo malgrado, deve condividere il gradino più alto del podio con la slovacca, autrice dell’ennesima ottima gara della sua stagione, che conferma la sua crescita anche in ...

LIVE Sci alpino - Gigante Maribor 2019 in DIRETTA : si riparte alle 13.00 - Marta Bassino ci prova per il podio : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Nella gara odierna, tuttavia, gli spunti sono notevoli. In primis vedremo il ritorno di Sofia Goggia in questa disciplina, ...

Sci - gigante Maribor - in testa Shiffrin : ANSA, - Maribor, Slovenia,, 1 feb - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.14.38 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Maribor. Seguono la slovacca Petra Vlhova in 1.14.76 e ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin domina la prima manche del gigante di Maribor - Bassino migliore azzurra : Bassino quinta nella prima manche del gigante di Maribor: podio a 52 centesimi. Goggia si difende, Brignone fuori quando era terza È Marta Bassino la migliore delle azzurre dopo la prima manche del gigante di Maribor. L’atleta piemontese, partita con il pettorale numero 15, ha stabilito il quinto tempo sciando alla grande soprattutto nella prima parte del tracciato, passando terza al penultimo intermedio e perdendo un po’ di ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin subito avanti nella prima manche. Bassino vicina al podio - fuori Brignone : Mikaela Shiffrin non si ferma più anche in Gigante. Dopo la netta vittoria a Kronplatz, la statunitense è nettamente al comando anche dopo la prima manche del Gigante di Maribor. Ottima prestazione della nativa di Vail, che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie nella parte più ripida della Pohorje. In seconda posizione a 48 centesimi c’è una sempre più convincente Petra Vlhova, che ormai si può davvero considerare una delle ...

LIVE Sci alpino - Gigante Maribor 2019 in DIRETTA : Shiffrin domina! Bassino quinta! Brignone e Rebensburg fuori : addio Coppa di specialità : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Nella gara odierna, tuttavia, gli spunti sono notevoli. In primis vedremo il ritorno di Sofia Goggia in questa disciplina, ...