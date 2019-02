Sardegna | finita esperienza Gilet gialli

Sardegna - Olbia : muore annegato nell’auto finita dentro il canale : Una tragedia nata da una fatalità. L’auto guidata da Giacomo Rosati, 80 anni, noto commercialista di Olbia ma nato a San Benedetto del Tronto, è infatti finita ruote all’aria nel canale San Nicola. Non lasciando scampo all’uomo, che sarebbe morto per annegamento. E pensare che l’abitazione del commercialista si trovava a poco più di cento metri da quella maledetta stradina buia che – sicuramente per errore – l’uomo ha imboccato. Quel tratto ...